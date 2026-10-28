Carlos Trejo busca a Guillermo del Toro para que SEA EL DIRECTOR de su nueva película ‘Cañitas 2’

“Estamos a la espera que nos confirme una cita Guillermo del Toro, entonces estamos tirando la casa”.

Carlos Trejo dio a conocer que está buscando a Guillermo del Toro para que dirija su película ‘Cañitas 2’, la secuela de la cinta de terror basada en su libro de 1995. También dijo que ya tiene todo listo para filmarla y tiene un socio en República Dominicana, donde se rodaría.

“Estamos ahorita ya oficialmente preparando la segunda parte de ‘Cañitas’, ya está firmada por mi socio Pablo Velasco”, expresó ‘El Cazafantasmas’ refiriéndose al nieto del conductor Raúl Velasco.

El investigador de lo paranormal advirtió que busca a del Toro, pero que no es la primera vez que tiene un acercamiento con el director de cine tapatío, pues en el pasado, cuando recién se publicó su libro, platicaron y surgió interés por el proyecto.

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El excompetidor de ‘La Granja VIP’ añadió que “estamos a la espera que nos confirme una cita Guillermo del Toro, entonces estamos tirando la casa por la ventana tanto Pablo como yo”, declaró.

Sobre la ambición de sumar al cineasta ganador del Oscar, ‘El Cazafantasmas’ fue contundente:

“Cuando las cosas valen la pena, no importa, vamos a darle, entonces estamos en esa plática”, dijo.

Trejo también adelantó que su esposa fungirá como directora ejecutiva y “ya les puedo hablar ahora sí que hay varios actores ya confirmados, tenemos ahí a Alexis Ayala”, reveló.

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Hasta el momento no existe respuesta pública de Guillermo del Toro sobre la propuesta.