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Paty Manterola revela que IBA A ABORDAR el tren que chocó en España y dejó casi 70 muertos

La exGaribaldi está en Europa por compromisos de trabajo y había previsto viajar a Toledo para acudir a un programa de televisión.

Octubre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Patricia Manterola. Foto: Ricardo Cristino

“Tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV”.

Esta mañana ocurrió una tragedia en Toledo, España. Un tren de alta velocidad embistió la parte trasera de otro que se encontraba detenido en la vía. Según medios locales, el impacto provocó graves daños en varios vagones y hasta el momento suma al menos 68 muertos.

Ante la devastadora noticia, salió Paty Manterola para revelar que por motivos profesionales se encuentra en Europa y particularmente tenía previsto trasladarse a Toledo.

La exGaribaldi cantó en un evento en Cáceres y tenía programadas varias entrevistas de promoción, sin embargo, sus planes quedaron marcados por la noticia de la colisión entre los trenes.

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A través de su cuenta de Instagram, Manterola expresó su tristeza por lo ocurrido y envió un mensaje de apoyo a las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Estoy en España, donde vine a cantar en concierto en Cáceres y a realizar una serie de entrevistas de promoción. Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario justamente rumbo a Toledo que me ha dejado el corazón encogido”, escribió.

Luego, manifestó que “no puedo dejar de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Qué tristeza tan grande… No hay palabras para un dolor así”.

Asimismo, indicó que sus oraciones están con las víctimas.

“Desde lo más profundo de mi corazón, les envío todo mi cariño y mis oraciones. Le pido a Dios que abrace a cada familia, que les dé fortaleza y consuelo para enfrentar estos momentos tan difíciles”, expresó.
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La intérprete concluyó su mensaje con una frase de solidaridad dirigida a los habitantes del país europeo: “Hoy mi corazón está con ustedes y con toda España”.

Paty Manterola España No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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