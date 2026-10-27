¡Más cambios en Imagen TV! Lalo Carrillo se despide de Paola Rojas y ella da la bienvenida a Mauricio Mancera

La señal de Imagen Televisión tendrá más cambios en su pantalla, y Paola Rojas fue la que confirmó todo en una visita estelar a “Sale el sol”.

Y es que la periodista apareció entre Paulina Mercado y Mauricio Mancera para decir: “Es una petición, súplica, anhelo, carta a Santa Claus... Quiero hacer una travesura. Me muero de amor por Mauricio Mancera, trabajamos en radio juntos brevemente y me quedé con las ganas de trabajar contigo”

“Quiero proponerle a Mauricio, a la productora Alejandra, quiero volver a trabajar con él”, dijo Paola Rojas.

Mauricio Mancera no pudo ocultar su felicidad: “Trabajar con Paola es aprenderle todos los días y pasarla muy bien”.

“En el momento en que me digas agua va, yo bañadito y peinado”, dijo Mancera, y aunque no le gusta despertar tan temprano, dijo que por Paola, lo hará.

Paola añadió: “Mauricio es brillante, divertido, rapidísimo, es un gran comunicador, estamos reconvirtiendo el espacio después de dos años, pero siempre con ganas de que nos vaya mejor.

Además, Rojas adelantó que a “De pisa y corre” se suman al equipo muchas “mujeres talentosas y brillantes. Habrá muchas mujeres que se incorporen al equipo”.

Y aunque no dieron muchos más detalles, parece que Mauricio Mancera estará un momento con Paola Rojas, pero seguirá con “Sale el sol”. Cabe recordarse que el noticiario de Paola termina a las 9:30 horas, seguido del matutino.

Lalo Carrillo deja “De pisa y corre”

Además, después de dos años, Paola Rojas aprovechó el programa de este martes 27 de octubre para decirle ‘adiós’ en vivo a Lalo Carrillo.

El comunicador que también trabaja en “De primera mano”, anunció su salida de “De pisa y corre” porque tiene nuevos planes.