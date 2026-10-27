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Ernesto Chavana patea dron en pleno programa y lesiona EN EL ROSTRO a una de las ‘Chicas de Es Show’

La modelo salió de la emisión ayudada por otras chicas que se acercaron a auxiliarla.

Octubre 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ernesto Chavana golpeó un dron y lastimó a una modelo de ‘Es Show’.

Instagram

“Me hago responsable de lo que acaba de pasar. De verás que me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”.

En la emisión de la noche de ayer de ‘Es Show’, el conductor Ernesto Chavana hablaba frente a las cámaras cuando un dron se le acercó y molesto decidió patearlo sin detenerse a observar que detrás de él estaba todas las modelos del programa.

El dispositivo, que sobrevolaba el estudio de Multimedios, terminó impactado contra el rostro de la joven identificada como Isabella.

De inmediato, la afectada se agarró la cara y salió del foro, acompañada de otras de sus compañeras.

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Como la emisión estaba en vivo, se pudo grabar el momento exacto en el que Chavana patea el dron y golpea a Isabella. Esto, generó gran preocupación y múltiples comentarios sobre la seguridad del programa y por las demás participantes.

Posteriormente, una publicación en las redes sociales de ‘Es Show’ compartió un clip donde el propio Ernesto afirma que se siente culpable y que además se hará responsable de los daños que le ocasionó accidentalmente a la chica.

“Me hago responsable de lo que acaba de pasar. De verás que me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”, expresó el comunicador.

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La modelo también pudo regresar al foro tras ser atendida por lesiones en el rostro y los labios, y aseguró que aparentemente se encuentra bien, pero que acudirá con especialistas para que la analicen y descartar otros daños.

Ernesto Chavana
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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