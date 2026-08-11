Horacio Beamonte pide “MUERTE DIGNA” tras estar desahuciado: “viviré hasta que Jesús decida pedir mi espíritu”

“Es un derecho legal que permite decidir de forma libre si acepta o rechaza tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial”.

Horacio Beamonte ha tomado una difícil decisión tras estar desahuciado, esto luego de ser diagnosticado con linfoblástica aguda y el cromosoma Filadelfia en mayo de 2025.

El actor de ‘Imperio de Cristal’ compartió que durante su última visita al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, firmó una Carta de Voluntad Anticipada en la que solicito no ser reanimado cuando sus órganos comiencen a fallar.

“Me decidí por la Ortotanasia, la verdadera muerte digna”, escribió el histrión.

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“Hoy fui a mi consulta a la Clínica del dolor (cuidados paliativos) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde me atienden de la leucemia y aproveché para firmar la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación”, explicó.

Beamonte indicó que la voluntad anticipada “es un derecho legal que permite a cualquier persona mayor de edad decidir de forma libre si acepta o rechaza tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial cuando padece una enfermedad terminal”.

Al tiempo, expresó que la ortotanasia no es lo mismo que la eutanasia ya que la primera “no busca exterminar la vida de forma activa a mano de un ‘medico’” sino que permite “que el proceso de la enfermedad siga su curso natural con cuidados paliativos (de la forma más cómoda y sin dolor posibles)”.

“La ORDEN DE NO REANIMACIÓN (conocida como ONR o DNR) es un documento médico oficial que indica a los doctores y enfermeras que no deben aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) si el corazón o la respiración del paciente se detienen. Permite que la persona tenga una muerte natural sin maniobras agresivas. La orden prohíbe compresiones en el pecho, choques eléctricos (desfibrilación) o tubos para respirar”, precisó.

Finalmente, el actor compartió que en breve se realizará una identificación para que, en caso de sufrir alguna recaída, los servicios de emergencia sepan sobre sus decisiones médicas.

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“En fin, viviré hasta cuando mi Señor Jesucristo decida pedir mi espíritu. Como hijo de Dios, entiendo y acepto que mi vida está en manos de Dios totalmente, y que sólo él decide cuándo, dónde y cómo me la pide para llamarme ante su presencia, no importando si tomo o no medicinas o multitud de tratamientos, pues a quien él quiere llama. Así, vivo mi día a día con gozo, con paz y con la esperanza de que un día estaré con él eternamente, y mientras tanto, predicaré y enseñaré su evangelio, disfrutaré y cuidaré de mi familia y trabajaré para seguir ganando mi sustento”, sentenció.