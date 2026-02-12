Suscríbete
Horacio Beamonte comparte que el cáncer ya INVADIÓ su cerebro y que podría quedar totalmente ciego

El actor había tomado una decisión radical ante el diagnóstico que le revelaron de leucemia.

Febrero 12, 2026 
Ericka Rodríguez
Horacio-Beamonte.jpg

Horacio Beamonte revela que el cáncer invadió su cerebro.

Instagram

A punto de cumplirse un año de que a Horacio Beamonte le diagnosticaron Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, el actor actualiza su padecimiento y desafortunadamente comunicó que el cáncer que padece ya le invadió el cerebro.

Beamonte había rechazado someterse a las quimioterapias, sin embargo a finales del 2025, compartió que enfrentó un grave dolor en la cabeza y desafortunadamente perdió la vista de un ojo.

“El día Viernes 19 de Diciembre me despertó de madrugada un dolor insoportable en mi ojo izquierdo, como les había platicado, que entre que no decidían si era o no infiltración de la Leucemia, me di cuenta que había quedado completamente ciego de ese ojo, intentamos controlar el dolor con medicamento, pero solo reducía poco”.
“Entonces me trajeron el Lunes a urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) y después de ponerme varios litros de paracetamol, Tramadol, Ketorolaco y Dexametasona, y hacerme una Tomografía PET, una Resonancia magnética de cráneo, otra Punción Lumbar y un Aspirado Medular (que con todo redujo el dolor), junto con la experiencia que tienen, vieron que sí tengo infiltración tumoral de la Leucemia en el cerebro, que está creciendo y oprimiendo los nervios y los músculos oculares, por lo que me dieron dos opciones:

1.- Quimioterapia “curativa":
La más invasiva, sistémica intravenosa, cuya finalidad es eliminar el cáncer.
2.- Quimioterapia “Paliativa” : Alivia síntomas y mejora calidad de vida, no busca curar.

¿Qué tipo de quimioterapia aceptó tomar?

“Como saben, nunca fue mi intención tomarlas, pero, que con este dolor tan increíblemente fuerte, que con nada de medicamento no tratamientos naturistas ni alternativos de ninguna especie se detener rápidamente, tuve que decidir tomar la segunda opción, LA QUIMIOTERAPIA PALIATIVA”, confirmó Horacio Beamonte.

"¿Qué me hizo cambiar de opinión?¿El dolor? ¿Mi sufrimiento? La realidad es que ver sufrir a mi familia en Cristo al verme sufriendo físicamente de esa manera, por a mi amada madre decirme que estará conmigo “hasta donde tope” y que jamás me dejará solo, y a mi sobrino y hermana estar conmigo cuidándome también”.

“Yo quiero que mi familia esté bien, y ellos me apoyaron cuando decidí no tomar químios, pero no creí llegar a este punto donde todavía no pueden los médicos darme sedación paliativa como tal” dijo el actor.

El cáncer invadió su cerebro y podría quedar totalmente ciego

El actor de ‘Por amar sin ley’, que rechazó las quimioterapias por los efectos graves que podrían provocarle, ha visto cómo avanza la enfermedad y recientemente confirmó que existen células cancerosas en su sistema nervioso central.

Según Belmonte, los especialistas le indicaron que la alternativa médica sigue siendo una quimioterapia sistémica por vía intravenosa en dosis elevadas, acompañada de radioterapia dirigida al cráneo para buscar eliminar las células que se alojaron en el cerebro.

Sin embargo, Horacio rechazó esta posibilidad porque le advirtieron que la radiación podría ocasionarle daños severos en la vista. Y como en el pasado ya sufrió desprendimiento de retina, el riesgo de quedar totalmente ciego es aún mayor.

En diciembre pasado, Horacio estuvo hospitalizado varios días y ahí se detectó una trombosis ocular por la que terminó perdiendo la visión del ojo izquierdo.

El también integrante de ‘Como dice el dicho’ describió que esos tratamientos le provocaron cansancio extremo, inflamación de las mucosas y una baja en sus defensas, pero que fueron necesarios para estabilizarlo.

Posteriormente, los médicos intentaron con una quimioterapia intratecal, que consiste en aplicar medicamentos directamente en la médula espinal con punciones lumbares. Entonces, Horacio sufrió fuertes reacciones, incluyendo convulsiones, hormigueo en las piernas, ardor intenso y pérdida momentánea del control en su cuerpo.

Horacio Beamonte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
