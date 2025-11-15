Suscríbete
Horacio Beamonte rechazó quimioterapias y nos dice: “Estoy listo para volver al trabajo”

El actor, cantautor y locutor cuenta cómo ha sido luchar contra el cáncer

November 14, 2025 
Alejandro Flores
Horacio Beamonte

Horacio Beamonte está de vuelta en Televisa buscando trabajo. “Gracias a Dios estoy al 100%", dice el actor ante la cámara de TVyNovelas luego de conocerse su diagnóstico de cáncer, específicamente leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia.

El actor acepta que su lucha contra el cáncer sigue pero también dice que está listo y en condiciones de volver a la actuación.
Beamonte es conocido por sus personajes en series como “El Pantera”, “Ringo, la pelea de su vida” y “El amor invencible”.

“Como ustedes saben, desde abril he estado con lo del cáncer, la leucemia, que he estado superando, buscando, esforzándome como siempre lo he hecho”, explica Beamonte, quien también es locutor y cantautor.

En su cuenta de Instagram, Beamonte ha hecho publicaciones en torno a la fe que tiene en una sanación completa pero también reflexione sobre el hecho de que está profundamente convencido de que la muerte no es el final.

Horacio Beamonte se encontró con Latin Lover y Chevo en Televisa San Ángel

Por eso tomó la decisión de rechazar las quimioterapias y enfocarse en mantenerse fuerte para regresar a lo que más disfruta en la vida: la música y la actuación.

“Quiero agradecer a los compañeros de trabajo que me han apoyado, desde el momento que empecé a enfermar, con muchas llamadas, muchas visitas... todo eso ha sido un aliciente muy fuerte para seguir adelante”.

Los premios para Beamonte

Horacio Beamonte acaba de festejar 25 años de carrera artística, trayectoria que fue reconocida por la Asociación Nacional de Actores con la medalla Virginia Fábregas.
Ese reconocimiento fue otro impulso en su decisión de volver a la actuación y dejar a un lado la enfermedad.
“Estamos listísimos para trabajar como siempre lo he hecho desde hace 25 años. Siempre he sido profesional y entregado a mi carrera y me gusta estar adelante para darle cosas de calidad al público”

Beamonte informó también que el 25 de noviembre le entregarán las Palmas de Oro, otro reconocimiento que lo alienta a seguir trabajando.

Horacio Beamonte
Alejandro Flores
