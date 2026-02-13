El día que Juan Soler y Adriana Fonseca se volcaron en su camioneta: “salimos de milagro”

En 199, Juan Soler y Adriana Fonseca eran la pareja de moda.

Él era un galán indiscutible del momento pero también estaba en proceso de forjar una carrera en teatro.

Fonseca, por su parte, actuaba en la telenovela estela “Rosalinda”.

Su doble éxito, sin embargo, les exigía un esfuerzo extra para disfrutar de su amor, ya que las agendas de trabajo de ambos les dejaba poco tiempo para citas.

De modo que buscaban casi cualquier momento libre para estar juntos. Así lo hicieron el 19 de enero de aquel año, cuando Juan y Adriana estaban en Acapulco.

Sin embargo, al día siguiente Adriana tenía llamado en la telenovela, por lo que la madrugada del 20 de enero, Juan decidió llevarla él mismo al aeropuerto. Fue entonces que sucedió el drama.

Detalles del accidente

La pareja sufrió un aparatoso accidente del que afortunadamente salieron casi ilesos luego de que la camioneta se volcó hacia una barranca.

La historia del accidente quedó registrado en las páginas de TVyNovelas:

“El percance ocurrió el pasado miércoles 20 de enero a las 3 de la mañana cuando Juan acompañado por socio Eduardo Gálvez, el actor Luis Uribe y otros dos amigos Paulino y Santiago, se dirigía al aeropuerto de Acapulco en la carretera Carrizal para dejar a Adriana que en ese día tenía llamado en Rosalinda":

Accidente milagroso

De acuerdo con e testimonio de la propia pareja, el accidente se originó cuando se atravesó un caballo. Al tratar de esquivarlo el actor dio el volantazo cayendo y volcándose en una barranca.

Todos los que iban en la camioneta traían puesto el cinturón y eso evitó una tragedia ya que Juan solo tuvo algunos golpes y Adriana una lesión en un pie pero nada de peligro

“Salimos bien de milagro” expresó Juan Soler.

Lo que se perdió completamente fue su camioneta que la actor había sacado de la agencia apenas 6 días antes y se la llevó a Acapulco para estrenarla se abren “pero eso es lo de menos el auto solo sirve para transportarte y ya se cierran”