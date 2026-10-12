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Hija de Sergio Sendel confirma que Gala Montes le puso UNA GOLPIZA

“Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos y que hay una demanda”, fue lo que se filtró del jaloneo de la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’.

Octubre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Sergio Sendel, Valeria Santaella, confirmó que Gala le pegó.

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“Siempre que pienso que algo va a pasar, a veces te lleva para el otro lado, y es eso, la vida está llena de sorpresas”.

Valeria, la hija de Sergio Sendel, habló por primera vez sobre la supuesta agresión que sufrió a manos de Gala Montes mientras ambas grababan un reality show. Los hechos habrían ocurrido hace semanas.

“¿Qué te puedo decir? Pues sí, o sea… No tengo mucho qué decir al respecto, pero hay ahí cosas que pasarán”, declaró para ‘Al punto noticias’.

Sendel no ofreció más detalles sobre el altercado que tuvo con Montes ni tampoco su interpuso una denuncia en su contra, sin embargo advirtió que busca arreglar las cosas con Gala y que, de hecho, ya se volvieron a ver.

TE RECOMENDAMOS: Gala Montes confiesa que sí fue ella quien GOLPEÓ A LA HIJA de Sergio Sendel en un reality show

“Obvio, obvio (lo platicaría para solucionarlo). Hace no mucho tuvimos cercanía y todo ‘cool’”, aseveró Valeria.

Además, compartió que tiene claro que no mantendrá una buena relación con todo el mundo: “Siempre te encuentras de todo”.

“Yo últimamente pienso que la vida es de verdad un misterio. Siempre que pienso que algo va a pasar, a veces te lleva para el otro lado, y es eso, la vida está llena de sorpresas”, dijo.

¿Qué le hizo Gala Montes a Valeria Sendel?

Fue el pasado 9 de septiembre cuando Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Gala atacó a Valeria.

“Antes de este reality, para la misma empresa televisora hizo otro de ‘nepo babies’… ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show”, dijo el periodista en ‘De primera mano’.
“Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos y que hay una demanda, que están intentando mediar, pero pues obviamente ni Sergio Sendel ni la hija ni nadie quieren mediar nada con Gala Montes”, agregó.
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Tras las declaraciones del comunicador, la intérprete de ‘Tacara’ confirmó lo señalado:

“Sí, sí fui yo ja, ja, ja”, escribió. “Sepan que sí fui y MÁS”, agregó, aunque sin explicar nada.

Valeria Santaella Gala Montes Sergio Sendel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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