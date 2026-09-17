Gala Montes confiesa que sí fue ella quien GOLPEÓ A LA HIJA de Sergio Sendel en un reality show

“Sepan que sí fui y más”.

Cada día surge una nueva noticia sobre Gala Montes y parece que supera cada acción y palabra. Y es que desde hace varios días corría el rumor de que la actriz habría golpeado a Valeria Sendel, la hija del actor Sergio Sendel, durante la grabación de un reality show.

Una de las primeras versiones la destapó Gustavo Adolfo Infante, quien aseguraba que Montes habría sostenido una pelea en medio de la producción de ‘Secretos de villanos’, programa donde también participaron Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez.

Según el comunicador, el conflicto habría escalado hasta los golpes y posteriormente, Valeria habría mencionado que emprendería acciones legales en contra de Gala.

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Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro, pues la exhabitante de ‘La Casa De Los Famosos México’ reaccionó al señalamiento y admitió haber tenido un enfrentamiento con Valeria.

Infante aseguró que la actriz habría agredido físicamente a la hija de Sendel, tomándola del cabello y tirándola hasta el piso.

¿Qué dijo Gala Montes sobre la pelea?

Univision reportó que la exprotagonista de ‘Malinche, el musical’ admitió haberle dado una “tranquiza” a Valeria.

“Sepan que sí fui y más”, dijo Gala sobre las agresiones a Valeria. Y luego, lo volvió a confirmar: “Sííí sí fui yo jajaja”.

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Finalmente, no se filtraron más detalles del altercado y hasta el momento se desconoce la versión de la hija de Sergio, Valeria.