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Gala Montes confiesa que quiso tener su propio ‘MOMENTO BRITNEY’ y raparse ante la incredulidad de todos

La polémica Gala reveló por qué agarró la máquina rasuradora y eliminó una buena parte de su cabello.

Octubre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala Montes confesó por qué se rapó el cabello.

Instagram/Getty Images

“O sea, si te soy sincera, ni me acuerdo cómo fue, porque estaba hasta el rifle y no me acuerdo”.

La actriz y cantante, Gala Montes, contó por primera vez qué la llevó a raparse un lado de su cabello largo, hecho que está relacionado con una etapa de gran vulnerabilidad y transformación personal.

Fue en una charla que entabló con Maryfer Centeno donde relató que desde hacía tiempo quería vivir una experiencia similar a la que protagonizó Britney Spears, en 2007, cuando se afeitó la cabeza en medio de una de las etapas más complicadas de su vida.

“Pues me decidí rapar porque, ¿sabes qué? He crecido y cada vez entiendo más a Britney”, dijo Gala. Incluso expresó que llegó a imaginarse protagonizando su propio “momento Britney’.

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“Sí. Como que siempre quise tener un momento a Britney Spears en el que, tras, me rapara y le diera un paraguazo a algún reportero, porque sí, yo soy la mala y ya ahí fue cuando me vi al espejo y dije: ‘Okay’. Pero me gusta hasta donde me ha llevado todo esto”, indicó la actriz.

En tanto, Centeno hizo una comparación entre las experiencias de ambas aristas, al recordar cómo iniciaron como estrellas infantiles.

“Britney Spears es una niña que mantuvo su casa. Bueno, es una mujer hoy por hoy, pero una niña que mantenía su casa. Britney Spears es una estrella infantil de ‘Disney’. Tú, una estrella infantil de ‘TV Azteca’, de ‘Telemundo’, de ‘Televisa’, etcétera. Y mujeres que hay un punto de quiebre cuando se rapan, Gala”, mencionó la grafóloga.

Sincera, Gala dijo que no recordaba con claridad qué ocurrió cuando tomó la decisión, aunque admitió que atravesaba un momento complicado. “Sí, pues sí. Yo creo, ay, no sé. Yo... Ni me acuerdo, la verdad. O sea, si te soy sincera, ni me acuerdo cómo fue, porque estaba hasta el rifle y no me acuerdo”, declaró.

Y agregó: “seguramente no lo estaba pasando bien, porque si estaba hasta el rifle, pues no, no lo estaba pasando muy bien. Pero no creo que haya sido un impulso de que porque estaba hasta el rifle lo haya hecho, sino como yo quería hacerlo y lo había planeado porque dije: ‘Si entro a ‘La Casa de los Famosos’, quiero raparme como Cynthia Klitbo, ¿no?’”, explicó.

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Gala también reveló que había pensado en afeitarse cuando su mamá enfrentó al cáncer, pero no lo hizo por compromisos laborales.

“Y ahora que ya no estoy trabajando para mi mamá, ¿no? Que trabajo solo para mí, dije: ‘Puedo hacer lo que yo quiera, me puedo rapar, puedo dejar de trabajar, dedicarme a la música’”, concluyó.

Gala Montes Britney Spears
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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