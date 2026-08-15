Hija de Sergio Andrade imita a Selena e IMPACTA por su parecido físico: “siempre me dicen que me parezco”

“Me he atrevido a cantar una canción tuya muy linda que estamos muy sensibles a veces”.
La hija de Sergio Andrade, Antonia, compartió una grabación en medio de la polémica por el proceso legal que mantiene contra su padre, e interpretó una canción de la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’.
‘No me queda más’ fue el cover que grabó la intérprete, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales, por el gran parecido que mantiene con la cantante texana.
En el clip, Antonia Ríos lució con el pelo largo, negro y liso, con flequillo. También llevaba un top blanco de crochet.
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“Adondequiera que voy siempre hay alguien que me dice que le recuerdo a Selena y más cuando traigo el pelo liso con flequillo. Ayer la más reciente. Y como últimamente he estado con esta canción en mi cabeza y que llega sin permiso, pues... Pero ya dejen de pedirme canciones en los rodajes! Me gusta cantar, pero yo canto en mi ataúd de vampiro a las 3 am o en algún descampado si le dedico alguna a alguien, y poco más, pero por algo no soy cantante”, manifestó.
Luego, la joven actriz ironizó sobre su relación con el canto:
“Que os voy a empezar a cobrar porque igual la vida de artista está muy mal pagada y lo sabéis. Luego me acuerdo que soy actriz y que igual podrían pedírmelo en contrato y ni modo… nos tendremos que poner a ello”, expresó.
En el mismo mensaje, Antonia aclaró: “Me he atrevido a cantar una canción tuya muy linda que estamos muy sensibles a veces, pero nunca me podría comparar”.
La grabación se viralizó mientras la actriz atraviesa un proceso legal contra su padre, el productor musical Sergio Andrade.
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¿CUÁL FUE LA DENUNCIA QUE INTERPUSO ANTONIA CONTRA SU PADRE?