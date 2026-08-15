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Famosos

Hija de Sergio Andrade imita a Selena e IMPACTA por su parecido físico: “siempre me dicen que me parezco”

Antonia reapareció para interpretar ‘No me queda más’ y dejó a más de uno con la boca abierta.

Agosto 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Sergio Andrade sorprende con su parecido a la ‘Reina del Tex-Mex’.

Getty Images/Instagram

“Me he atrevido a cantar una canción tuya muy linda que estamos muy sensibles a veces”.

La hija de Sergio Andrade, Antonia, compartió una grabación en medio de la polémica por el proceso legal que mantiene contra su padre, e interpretó una canción de la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’.

‘No me queda más’ fue el cover que grabó la intérprete, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales, por el gran parecido que mantiene con la cantante texana.

En el clip, Antonia Ríos lució con el pelo largo, negro y liso, con flequillo. También llevaba un top blanco de crochet.

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“Adondequiera que voy siempre hay alguien que me dice que le recuerdo a Selena y más cuando traigo el pelo liso con flequillo. Ayer la más reciente. Y como últimamente he estado con esta canción en mi cabeza y que llega sin permiso, pues... Pero ya dejen de pedirme canciones en los rodajes! Me gusta cantar, pero yo canto en mi ataúd de vampiro a las 3 am o en algún descampado si le dedico alguna a alguien, y poco más, pero por algo no soy cantante”, manifestó.

Luego, la joven actriz ironizó sobre su relación con el canto:

“Que os voy a empezar a cobrar porque igual la vida de artista está muy mal pagada y lo sabéis. Luego me acuerdo que soy actriz y que igual podrían pedírmelo en contrato y ni modo… nos tendremos que poner a ello”, expresó.

En el mismo mensaje, Antonia aclaró: “Me he atrevido a cantar una canción tuya muy linda que estamos muy sensibles a veces, pero nunca me podría comparar”.

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La grabación se viralizó mientras la actriz atraviesa un proceso legal contra su padre, el productor musical Sergio Andrade.

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¿CUÁL FUE LA DENUNCIA QUE INTERPUSO ANTONIA CONTRA SU PADRE?

Selena sergio andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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