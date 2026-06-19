Hija de Sergio Andrade le exige que SE ENTREGUE a las autoridades: “Sigues provocando daño… deja de huir”

“A ti, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Parece que no te quedó claro lo que te dije. NO TE LO PERMITIRÉ. Espero que leas esto y te llegue, ya que ni dicho directamente te entra.
Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte. Sigues escribiéndome como si nada mientras te pasas todo por el forro: Nunca fuimos tu familia, aunque hayas forzado, amenazando y querido engañar y dividirnos a nosotras.
Nos siguen nombrando a mi madre, a mi hermana, a mi familia y a mí por tu culpa. Poniendo nuestras vidas en riesgo una vez más.
Sigues escribiendo y hablando de nosotros para cubrirte y vender una imagen de que somos tu familia para plantar la duda cuando nunca tuviste la cara ni siquiera para defendernos y nombrarte como el único responsable.
Mientes a diestra y siniestra.
Te lo dejamos muy claro.
ENTRÉGATE Y CONFIESA. DEJA DE HUIR.
Te la peló.
Te dije que dejaras de estarnos molestando y de aprovecharte de otras gentes que con buen corazón dan el beneficio de la duda.
Sigues haciendo daño y poniendo nuestras vidas en riesgo y queriendo mentirle a nuestra gente con toda la cara.
Te dique que si de verdad te arrepentías y querías escribir de nosotras, que escribieras todo lo que nos hiciste y tuvieras los cojones de confesar y apechugar como todos estamos haciendo menos tú. Que lo escribieras sin errores, con puntos y comas, pidiendo perdón como bien te la sabes.
Te lo dije muy pequeña y te lo vuelvo a recordar:
TÚ NO ERES MI PADRE.
No sé por qué me sigues llamando hija.
Dudo que se te haya olvidado porque me acuerdo bien de tu mirada”.
“Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte”.
En el pasado, Antonia Andrade ya se había pronunciado públicamente, le había pedido respeto a la prensa y especificaba que tanto sus padres como su hermana se ganaban la vida trabajando y sin difamar ni meterse con nadie. Sin embargo, todo cambió.
La hija del depredador Sergio Andrade cambió su discurso y le lanzó un fuerte mensaje, inicialmente rechazándolo públicamente como padre y después exigiéndole que se entregue a las autoridades.
Fue a través de sus redes sociales que la joven afirmó que tanto ella como su madre y hermana siguen enfrentando las consecuencias de los actos de Andrade.
Además denunció revictimización, desinformación y acoso mediático que asegura han sufrido durante años.
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“A ti, Sergio Gustavo Andrade Sánchez.
Parece que no te quedó claro lo que te dije.
NO TE LO PERMITIRÉ.
Espero que leas esto y te llegue, ya que ni dicho directamente te entra.
Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte. Sigues escribiéndome como si nada mientras te pasas todo por el forro: Nunca fuimos tu familia, aunque hayas forzado, amenazando y querido engañar y dividirnos a nosotras.
Nos siguen nombrando a mi madre, a mi hermana, a mi familia y a mí por tu culpa. Poniendo nuestras vidas en riesgo una vez más.
Sigues escribiendo y hablando de nosotros para cubrirte y vender una imagen de que somos tu familia para plantar la duda cuando nunca tuviste la cara ni siquiera para defendernos y nombrarte como el único responsable.
Mientes a diestra y siniestra.
Te lo dejamos muy claro.
ENTRÉGATE Y CONFIESA. DEJA DE HUIR.
Te la peló.
Te dije que dejaras de estarnos molestando y de aprovecharte de otras gentes que con buen corazón dan el beneficio de la duda.
Sigues haciendo daño y poniendo nuestras vidas en riesgo y queriendo mentirle a nuestra gente con toda la cara.
Te dije que si de verdad te arrepentías y querías escribir de nosotras, que escribieras todo lo que nos hiciste y tuvieras los cojones de confesar y apechugar como todos estamos haciendo menos tú. Que lo escribieras sin errores, con puntos y comas, pidiendo perdón como bien te la sabes.
Te lo dije muy pequeña y te lo vuelvo a recordar:
TÚ NO ERES MI PADRE.
No sé por qué me sigues llamando hija.
Dudo que se te haya olvidado porque me acuerdo bien de tu mirada”.
Antonia fue enfática al pedirle a su padre que se entregue y confiese, que deje de huir. Además de recalcar que no quiere ser identificada por el apellido Andrade ni por una historia que no eligió vivir.
La joven también pidió respeto a su privacidad y a la de su familia, señalando que la exposición pública y las especulaciones sólo contribuyen a revictimizar a quienes han sido afectados por este caso.
“No repitan la historia. No revictimicen”, fue el llamado con el que cerró su mensaje.
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¿Quién es Antonia Andrade?
Tanto ella como su hermana Sonia son hijas de Sonia Ríos, una de las esposas de Sergio. Poco se sabe sobre la mujer que también habría sido reclutada como cantante y que, posteriormente, inició una relación amorosa con el productor.
Antonia se ha hecho más conocida, pues ha mostrado interés en el mundo del espectáculo. Tiene 22 años, vive en España y estudia actuación.
Algunos medios y comunicadores como Javier Ceriani, la han buscado en el pasado, provocando que explote y pida la dejen vivir en tranquilidad.