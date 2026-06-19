Hija de Sergio Andrade le exige que SE ENTREGUE a las autoridades: “Sigues provocando daño… deja de huir”

“A ti, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Parece que no te quedó claro lo que te dije. NO TE LO PERMITIRÉ. Espero que leas esto y te llegue, ya que ni dicho directamente te entra.

Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte. Sigues escribiéndome como si nada mientras te pasas todo por el forro: Nunca fuimos tu familia, aunque hayas forzado, amenazando y querido engañar y dividirnos a nosotras.

Nos siguen nombrando a mi madre, a mi hermana, a mi familia y a mí por tu culpa. Poniendo nuestras vidas en riesgo una vez más.

Sigues escribiendo y hablando de nosotros para cubrirte y vender una imagen de que somos tu familia para plantar la duda cuando nunca tuviste la cara ni siquiera para defendernos y nombrarte como el único responsable.

Mientes a diestra y siniestra.

Te lo dejamos muy claro.

ENTRÉGATE Y CONFIESA. DEJA DE HUIR.

Te la peló.

Te dije que dejaras de estarnos molestando y de aprovecharte de otras gentes que con buen corazón dan el beneficio de la duda.

Sigues haciendo daño y poniendo nuestras vidas en riesgo y queriendo mentirle a nuestra gente con toda la cara.

Te dique que si de verdad te arrepentías y querías escribir de nosotras, que escribieras todo lo que nos hiciste y tuvieras los cojones de confesar y apechugar como todos estamos haciendo menos tú. Que lo escribieras sin errores, con puntos y comas, pidiendo perdón como bien te la sabes.

Te lo dije muy pequeña y te lo vuelvo a recordar:

TÚ NO ERES MI PADRE.

No sé por qué me sigues llamando hija.

Dudo que se te haya olvidado porque me acuerdo bien de tu mirada”.

