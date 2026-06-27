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Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre

Antonia está dispuesta a llevar ante la justicia al compositor y productor

Junio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
antonia andrade sergio andrade.jpg

Antonia Andrade

Instagram

Antonia, hija de Sergio Andrade, mantiene una campaña de activismo legal para lograr que su padre sea presentado ante las autoridades mexicanas.

Andrade enfrenta actualmente un proceso en Estados Unidos, donde es acusado por dos víctimas (a las que la ley estadounidense protege en su identidad) de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
Desde hace un mes aproximadamente, la hija del productor anunció que emprendería también una denuncia. Primero difundió fotos recientes de Sergio Andrade y pidió a la gente que ayudara a ubicarlo.
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Precisamente ese punto ha dificultado el juicio en Estados Unidos, ya que los fiscales no han podido cumplir con celeridad las notificaciones al productor.

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La respuesta de las autoridades mexicanas a Antonia Andrade

Antonia anunció esta misma semana que ya había comenzado el proceso de la denuncia pero que no había tenido respuesta de parte de las autoridades mexicanas a las que intentó contactar por correo electrónico, ya que ella vive en España.
Este viernes, la situación cambió.

antonia andrade sergio andrade (1).jpg

Los mensajes de Antonia Andrade

Instagram

La hija de Andrade informó a través de su perfil de Instagram que la Fiscalía General de la República ya le respondió y que gracias a esa respuesta el proceso avanza.
Además, agregó un nuevo elemento.
“Dado que hay consideración de delitos continuados (transnacional) por diferentes motivos es posible que España pueda proceder también y tener jurisdicción a la vez”.

sergio andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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