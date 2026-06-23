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Hija de Sergio Andrade lo exhibe con FOTOS RECIENTES y pide que si alguien lo ve, ¡avise a las autoridades!

Antonia vivió entre mentiras, pero al averiguar la verdad ya emprendió una campaña para que se haga justicia.

Junio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Sergio Andrade, Antonia, busca que se haga justica y se deslinda de él.

Instagram

“Es horrible saber que puede haber más gente dañada o arrastrada injustamente por todo lo que hace o dice”.

Tras el escándalo que desató Antonia, hija del líder del clan y depredador Sergio Andrade, al exigirle que se entregue a las autoridades, que deje de huir y provocar daño, ahora compartió una foto de cómo luce actualmente.

La joven exhibió al hombre que desconoce como padre y le pidió a sus seguidores que, en caso de verlo, avisen a las autoridades.

En el nuevo mensaje que hizo público, Antonia reiteró su postura para deslindarse de él y responsabilizarlo por lo que les pueda pasar a ella y a su familia. Al tiempo que pidió se priorice la justicia sobre el espectáculo mediático.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Sergio Andrade le exige que SE ENTREGUE a las autoridades: “Sigues provocando daño… deja de huir”

En sus historias de Instagram, la también hija de Sonia Ríos, despejó las dudas sobre la veracidad de la imagen de Andrade. “Muchos tiene duda de si es él el de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias”.

Antonia destacó lo importante que resulta la difusión del rostro de Sergio para alertar y proteger a otros, aunque advirtió que el proceso legal podría retrasarse por la distancia y trámites oficiales.

Explicó: “Aunque se le vea, no se puede proceder hasta que la orden se apruebe y difunda oficialmente”.

Pidió a quienes lleguen a verlo que avisen a las autoridades y contribuyan a la investigación, pues considera que “tomando en cuenta todo el daño ocasionado y que continúa poniendo en riesgo a cualquiera, me atrevo a pedir que mínimo todo esto sirva para que no se dejen embaucar con ningún acercamiento de él”.

En su comunicación reciente, la joven dijo estar preocupada por el revuelo de la información, por lo que solicitó no se alimente el morbo. “Sé que este tipo de situaciones provoca mucho revuelo, pero por favor pido que se evite convertirlo en sólo un espectáculo de nuevo”.

Antonia-Andrade-4.jpg

Lamentó que la exposición del caso pudiera perjudicar a más personas: “Es horrible saber que puede haber más gente dañada o arrastrada injustamente por todo lo que hace o dice”, manifestó.

Antonia fue enfática al decir que no busca cambiar la opinión de nadie, aunque respeta que su testimonio aporte nuevos panoramas: “Todos tenemos derecho de opinar y debe ser respetado. Pero sí sirve para que tengan otras perspectivas”, afirmó.

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Luego, agradeció por el apoyo que le han brindado y volvió a pedir respeto para su familia, particularmente para quienes no son figuras públicas.

“Y si estoy aquí y me es posible continuar, es gracias a mi madre y mi hermana, que aunque no me gusta que se les esté exponiendo así, y vuelvo a pedir respeto por su privacidad ya que no son figuras públicas, tengo que decirlo”.

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Con el tema de su apellido, reiteró: “Lo llevo aún oficialmente y la verdad me da mucha pereza darle espacio siquiera para estar pensando en quitármelo... No me define, el RÍOS sí”.

Finalmente, Antonia manifestó su deseo de dejar atrás la exposición mediática:

“Quisiera incluso ya quitar todo esto de aquí, y que los que puedan seguirme por el tema, que no me sigan si no quieren y si en algún momento les gusta algo de lo que vaya compartiendo de mis proyectos, pueden seguirme hasta ese momento… NO MÁS. La vida le dio muchas oportunidades, y ni una sola quiso tomar”, concluyó.

sergio andrade Sonia Ríos clan Trevi-Andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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