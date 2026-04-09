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Hija de Carmen Salinas ALISTA DEMANDA contra Saskia y ‘Beto’ por “manchar” la memoria de la actriz

María Eugenia Plascencia confirmó que emprenderá acciones legales en contra de la creadora de contenido.

Abril 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Hija de Carmen Salinas no ha descartado demanda.

YouTube/Instagram

El nombre de Carmen Salinas regresó a la conversación pública luego de que se diera a conocer que su hija, María Eugenia Plascencia, emprenderá acciones legales por los dichos “ofensivos y sin sustento” que se realizaron en el podcast ‘Penitencia’ de Saskia Niño de Rivera.

Plascencia fue contundente al afirmar que no está dispuesta a dejar pasar el tema.

“Este viernes, la hija de Carmen Salinas procederá legalmente en contra de Saskia y ‘Beto’, por las declaraciones hechas en su entrevista. Saskia Niño de Rivera no se disculpó, más que someramente, pues que espere ahí la demanda”, dijo la periodista Ana María Alvarado durante el segmento de espectáculos del matutino ‘Sale el Sol’.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños

La molestia de la familia de Salinas surgió luego de que Niño de Rivera presentó el testimonio de un individuo identificado como ‘Beto’, quien aseguró que a la actriz le vendía menores de edad para practicar rituales oscuros.

Entre otras acusaciones, confirmación de delitos y de esconder la identidad de otros famosos, Saskia presentó el relato del preso, quien cumple una condena de 72 años por secuestro, como una charla común.

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Luego de la publicación del material, se desató una ola de críticas, mismas que orillaron a la creadora de contenido a mencionar una suerte de disculpa y explicó que la mención a Carmen Salinas en su podcast se debió a un “error editorial”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños

María Eugenia Plascencia desestimó las supuestas disculpas, además señaló que no cree en sus explicaciones, por lo que fue contundente al decir que este daño no se resolvería únicamente con declaraciones públicas.

Se espera que el día 10 de abril, la hija de la también productora teatral de a conocer la denuncia en contra de Saskia Niño de Rivera.

CARMEN SALINAS Saskia Niño de Rivera María Eugenia Plascencia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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