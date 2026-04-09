Montserrat Oliver muestra el regalo de cumpleaños más tierno que ha recibido en la vida

El rancho de Montserrat Oliver tiene un nuevo habitante.

Se trata de un regalo que le hizo su novia Yaya Kosikova y al cual la conductora de Unicable ha calificado como “el mejor regalo en la historia de los cumpleaños”.

Montserrat Oliver es una apasionada del mundo animal, lo cual descubrió a partir de las incursiones que hizo durante los Mundiales de Futbol en los ambientes naturales de los países sedes.

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Lo mismo en Sudáfrica que en Brasil, Oliver hizo reportajes para mostrar la fauna tanto domesticada como salvaje.

¿Cuál fue el regalo de Yaya a su novia Montserrat Oliver?

Así que Yaya tuvo el tino de elegir un regalo que estuvo acorde con esta pasión por la naturaleza.

“Les quiero presumir mi primer regalo de cumpleaños”, dijo Montserrat en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Y enseguida mostró a Taquito, un burro miniatura al que de inmediato comenzó a a abrazar y a jugar con él.

Los burros miniatura son una raza originaria de las islas de Cerdeña y Sicilia.

El sitio El refugio del burro, explica: “Estos burros extremadamente pequeños se utilizaban originalmente para hacer girar las piedras de moler el grano dentro de las casas de los campesinos”

Hay algunas imágenes que datan del siglo XVIII, en donde se ve que los burros llevaban los ojos vendados y estaban atados a los molinos de grano y caminaban en círculos.

“También se utilizaban para transportar el agua de los pozos del pueblo y las provisiones a las montañas para los pastores”.

Pero actualmente se han vuelto muy populares como mascotas, debido a su carácter amable y sociable.

De hecho, Taquito recibió muy bien los cariños de Montserrat y luego recorrió el resto de la granja para conocer al resto de sus habitantes, incluyendo a Apollo, un caballo del que ya se hizo amigo.