Patricio ’N’ seguirá VINCULADO A PROCESO por el presunto abus0 a sus hijas; Fiscalía ratifica medida

“El señor tenía una entrega de premios a la que no llegó, unos días después sus abogados consiguieron un amparo y salió a dar la cara”.

A inicios de 2026, el conductor de televisión Patricio ’N’ señalada públicamente que los hombres enfrentan una situación de vulnerabilidad legal frente a denuncias falsas. Esto después de que un juez de control confirmara la inexistencia de nuevas líneas de investigación en su contra.

El caso, que involucra acusaciones de violencia familiar y abuso sexual presentadas por su exesposa Áurea Zapata, ha generado amplia cobertura en medios nacionales.

“A Patricio se le vinculó a proceso, sí, por un par de hechos, pero no se le vinculó a proceso por ocho hechos que la fiscalía le quería o le pretendía atribuir”, explicaba en 2024 el abogado del presentador.

Y añadió que “no hay ninguna nueva línea de investigación en contra de Patricio que pueda ser penalmente relevante para que se reactive la investigación. Así que seguiremos enfocándonos solamente en los hechos por los cuales hoy sigue vinculado a proceso”, añadió.

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▶️ Patricio ‘N’, actor mexicano, es vinculado a proceso tras ser denunciado por presunto abuso sex*al contra menores; ratifican medidas cautelares.



📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/UGg66aqeCf — Telediario CdMx (@telediario) April 9, 2026

Sin embargo, es ahora el comunicador Carlos Jiménez, conocido como ‘C4’, quien revela que un magistrado ratificó la vinculación a proceso del famoso.

“Hace casi dos años le conté aquí por primera vez y en exclusiva que las autoridades estaban investigando y en aquel momento buscando al conductor de televisión (…) el señor Patricio Cabezut”.

El presentador de noticias recordó cómo en ese entonces consiguió un amparo y salió a declarar que los señalamientos eran inventados.

“Lo estaban acusando de abuso sexual contra sus hijas, le conté que existía y le mostré la orden de aprehensión en su contra, precisamente por abuso sexual, en aquel momento la Policía de Investigación lo estaba buscando y durante un par de días este señor se ocultó (…) la autoridad lo consideró prófugo de la justicia porque había una orden de aprehensión”.

Ahora un magistrado ha ratificado la vinculación a proceso y las propias medidas cautelares en su contra.

“El señor tenía una entrega de premios a la que no llegó, unos días después sus abogados consiguieron un amparo y salió a dar la cara y a dar entrevistas donde decía que yo era un mentiroso (…) Hoy después de dos años un magistrado ratificó lo que le dije, este señor está vinculado a proceso, ahí está el documento donde le ratifican la vinculación a proceso y le ratifican las medidas cautelares, se confirma todo lo que le dije en su momento”.

Hasta ahora no se ha dado a conocer una postura por parte del conductor o su equipo legal.

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¿Qué pasó con Patricio?

Tras la separación de Áurea y Patricio, en 2021, ambos se involucraron en un proceso penal por supuestos delitos de violencia intrafamiliar y, posteriormente, por abuso sexual contra sus hijas.

En 2024, el equipo legal del presentador obtuvo un amparo que impidió la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.

El caso se encendió tras la difusión de un video, grabado en 2020 durante la pandemia, y de imágenes de Áurea Zapata con moretones. El conductor argumentó que se habría tratado de una simulación mediante maquillaje, con el objetivo de influir en la opinión pública.