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Murió actor de “Game of Thrones” a los 35 años por rara enfermedad

Su esposa dio la noticia y reveló que le habían diagnosticado la enfermedad apenas en 2023

Abril 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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Michael Patrick compartió en su Instagram momentos de su vida, ya estando enfermo

Instagram

Luchó durante tres años pero finalmente Michael Patrick perdió la batalla contra la enfermedad que le diagnosticaron en febrero de 2023.

Apenas en 2016, Patrick había logrado su mayor pico de popularidad al obtener un personaje en la serie “Juego de Tronos”, donde interpretó a un salvaje rebelde en el episodio “El hombre roto” de la sexta temporada.
En enero de este año, el actor todavía se mostraba optimista sobre los tratamientos a los que se sometería pero era evidente también que estaba resignado a su fatal destino, ya que no había cura para su enfermedad.

“Michael Patrick espera que un nuevo medicamento le diera “uno o dos años más” de vida mientras combate la enfermedad de la neurona motora, ya que, según se informa, recuperó algo de sensibilidad en los pies”, publicó del diario británico The Stage en enero.

Además de participaciones en series de televisión, Patrick hizo un a larga carrera como actor de teatro en el West End londinense pero su actividad en los escenario comenzó a ser ocasional desde que fue diagnosticado con la enfermedad que finalmente le costó la vida.
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¿De qué murió Michael Patrick?

Durante 2022, Michael Patrick resintió varios síntomas que mermaron su movilidad pero fue hasta febrero de 2023 que le diagnosticaron la causa: esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Su esposa, Naomi Sheehan dio la triste noticia de su muerte en Instagram, en un texto en el que expresó que sus familiares y amigos están desconsolados por la pérdida.

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“No hay palabras para describir nuestro profundo dolor. Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo”.

Naomi reveló que el tratamiento al que se sometió Michael no funcionó y que hace 10 días ingresó al hospital, donde fue atendido por “personas maravillosas”.

“Michael murió en paz y rodeado de la gente que lo amaba”, dice el texto.

muerte de famosos Game of Thrones
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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