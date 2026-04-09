Olvidado por sus hijas, el Mago Jaime que salía con Chabelo ahora vende en un tianguis yoyos y gomas picosas

“Ya mis hijos ya me olvidaron”, dice el Jaime de la Rosa mientras empuja su carrito en el que carga los juguetes de broma que vende en un tianguis.

Jaime de la Rosa fue campeón de yo-yo, concurso a nivel nacional organizado por una marca de ese juguete.

En un convenio con el programa “En Familia con Chabelo”, algunos de los mejores yoyeros se presentaban en televisión para hacer demostraciones con sus mejores trucos, desde el trapecio hasta la vuelta al mundo y el dormilón (en el que el yoyo se quedaba girando por segundos, suspendido, y luego regresaba a la mano del jugador).

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¿Qué fue del mago Jaime que salía con Chabelo?

Jaime de la Rosa, después de su etapa en televisión, siguió trabajando como representante de los yoyos pero más tarde se dedicó a la política y llegó a ser presidente municipal, según cuenta él mismo en una entrevista ocasional que le hizo el creador de contenido El Tripón.

Por casualidad, este influencer que se dedica a recorrer mercados y ferias de pueblo en busca de las mejores comidas, se topó con el Mago Jaime, quien ahora se dedica a vender en tianguis de Tulancingo varios juguetes de broma, incluyendo la carta saltarina.

El drama de la vida real del mago Jaime, campeón de yoyo

En la conversación, Jaime narra el drama que ha sido su vida.

Cuenta que mientras estuvo casado con su primera esposa, construyó su casa... pero en un terreno que era de la familia de ella.

“Y yo no digo que todas las mujeres sean iguales, ni todos los hombres, pero cuando terminé la casa, yo chafeé”.

Jaime tiene dos hijas pero dice que hace años que no lo buscan.

A veces, dice, la gente lo reconoce y entonces le compran un yoyo “y me dan algo de dinero”.

