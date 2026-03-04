Suscríbete
Reviven cuando Andrés García dijo que “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al DIABLO”

Luego de toda la polémica surgida a raíz de las declaraciones de un recluso, se reavivaron las palabras del fallecido actor.

Marzo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carmen-Salinas-Andrés-García.jpg

Andrés García y las polémicas declaraciones contra Carmen Salinas.

Getty Images/YouTube

“Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”.

Desde hace varios días, el nombre de Carmen Salinas no para de mencionarse, esto luego de las declaraciones que emitiera ‘Beto’, un recluso que otorgó una entrevista al podcast ‘Penitencia’.

El individuo señaló a la fallecida actriz de comprar menos para realizar supuestos rituales oscuros.

Las palabras del prisionero hicieron eco en todos los medios de comunicación, quienes cuestionaron a la realizadora del canal de YouTube de ‘curarse en salud’, y salir al paso con un comunicado de prensa donde afirma que su contenido no busca generar morbo ni espectáculo aunque monetiza, exhibe y revictimiza a los agresores y elimina a las víctimas.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños

Las vinculaciones a Salinas, sin pruebas concretas, dieron lugar a una ola de reacciones en las redes sociales y ante ello, algunos usuarios en internet se dieron a la tarea de rescatar una polémica que suma a Andrés García a la controversia.

Y es que el fallecido actor hizo fuertes acusaciones públicas contra la actriz en donde afirmaba que “Carmen Salinas no le rezaba a Dios, sino al diablo”.

La frase de García fue parte de un enfrentamiento mediático que ocurrió entre ambos, a inicios de los años 2000. Particularmente, en septiembre de 2002, durante una emisión del programa ‘La Oreja’, Andrés dijo de la actriz y productora que era una “alimaña” y “corriente de arrabal”, y también externó que tenía la intención de interponer una denuncia por difamación.

Según el histrión, Carmen lo había atacado previamente con declaraciones que él consideraba falsas y perjudiciales para su reputación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en aquel momento fueron los dichos de carácter religioso.

Andrés García afirmó que “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo” y que él mismo se encargaría de “desenmascararla”. En esa misma entrevista, el actor añadió: “Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”. También destacó que no ofrecería disculpas públicas para evitar consecuencias legales, argumentando que no era “Jesucristo para perdonar”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños

A pesar de los dimes y diretes, el conflicto no derivó en una demanda formal conocida ni en un proceso judicial. Con el paso del tiempo, el episodio pasó a formar parte de los múltiples enfrentamientos mediáticos que caracterizaron la farándula nacional en los primeros años del siglo XXI.

Y tras lo declarado por García en 2002, la familia de Salinas la defendió públicamente y rechazó las acusaciones. La hija de la actriz sostuvo que nadie podía señalar de esa manera a su madre y aseguró que ella estaba “con Dios y los santos”. Esta reacción buscó frenar la controversia y proteger la imagen pública de Carmen.

andrés garcía CARMEN SALINAS
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
