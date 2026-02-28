Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños

Dice Saskia Niño de Rivera que su podcast es una profunda reflexión acerca de las motivaciones ontológicas de la violencia en México.

Lo explicó así: “Quiero recordar que Penitencia no es un podcats de entretenimiento, espectáculo ni chisme; es un proyecto formativo, académico, de análisis profundo sobre la violencia en nuestro país”.

La investigadora tuvo que salir a dar esta explicación luego de que se hizo viral un fragmento de su entrevista a el Beto, un hombre privado de su libertad que hizo un señalamiento contra la fallecida Carmen Salinas.

Como se informó en TVyNovelas, el video de la entrevista ya fue editado pero en redes sociales rescataron el momento y se hizo viral.

En ese contexto, el hombre llamado Beto afirmó tener contacto con personajes de la política y del espectáculo, quienes lo contrataban para realizar actos criminales. Beto aseguró que conoció a Carmen Salinas, y dijo que aunque la actriz se decía católica, supuestamente “compraba niños” para hacer sacrificios.

TE RECOMENDAMOS: Ricardo Montaner reaparece luego de 3 años de retiro: “No sabía cuándo volvería a verlos”

Sin más detalles ni pruebas, las palabras del recluso estremecieron al medio del espectáculo.

Las explicaciones de de Saskia Niño de Rivera

Saskia, ante el escándalo, publicó un video para dar explicaciones sobre este podcast que, en efecto, hace entrevistas desde la cárcel.

“Es un espacio donde escuchamos a personas que están privadas de la libertad para entender algo que viene de fondo: ¿qué pasa cuando miles de niños crecen en contextos de violencia extrema, abuso sexual, abandono, deserción escolar”.

Saskia no explicó por qué algunos nombres mencionados por Beto fueron censurados mientras que el de Carmen Salinas se dejó en el video. Lo cierto es que luego de que se hizo viral el fragmento, el video original fue editado para recortar esa parte. Pero Saskia dijo que el foco no era ese.

“El propósito nuca ha sido señalar a terceros; el foco no es un nombre sino lo que esta historia representa. La historia de Beto representa miles de niños y niñas que viven violencia extrema en este país”.

Saskia pidió, por tanto, que se escuche su podcast con empatía.