Dr. Miguel Padilla se lanza contra Las Perdidas tras fallido romance con Karina Torres

Wendy Guevara y Paola Suárez enfrentan la peor crisis de imagen desde que alcanzaron la fama, luego de que se viralizaron videos de años atrás donde ‘bromeaban’ sobre sus experiencias con menores de edad. Las redes sociales las podrían cancelar, y se suman las opiniones de otros influencers, como el Dr. Miguel Padilla.

Apenas hace unos meses, el Dr. Miguel Padilla tuvo reflector por su fallido intento de romance con Karina Torres, integrante del clan de Las Perdidas. Se dieron un beso durante un show nocturno y luego salieron, pero el amor no surgió.

Así que sorprende que ahora, en sus redes sociales, el Dr. Miguel Padilla se lanzó contra las amigas de Karina, Wendy Guevara y Paola Torres. Sin mencionarlas directamente, escribió su opinión respecto a la controversia que las afecta:

“Y recuerden amigos, hacer chistes PDF no está bien, no es gracioso, no es ético ni hoy ni hace 10 años ni nunca. Mi humilde consejo es “EDÚCATE” ya tienes los medios para que dejes de decir “lo siento si alguien se sintió ofendido, pero estábamos muy verdes” (declaración que hizo Wendy)... Empecemos a exigir ÉTICA a quienes tengan un micrófono en frente”.

¿Qué ha dicho Wendy Guevara ante la polémica?

Wendy Guevara ya ofreció disculpas ante el escándalo, y negó que existan denuncias formales contra las Perdidas por presuntos abusos contra menores.

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años… Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales, sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes; yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”.

“Tengo mucho público de niños que me quiere por el meme de la trenza, entonces no hay una denuncia, no hay nada. La gente que me escribe, le digo: ‘Ve y denuncia, mi amor’, porque uno no puede lavarse las manos y justificar, no lo puedo justificar porque sí es un comentario feo, denigrante… pero es un error, soy humano, a veces decimos tonterías”,

¿Cómo coqueteaba el Dr. Miguel Padilla con Karina Torres?

En redes sociales se viralizaron videos donde Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla parecían encontrar el amor luego del beso apasionado que se dieron en un show de la integrante del clan de Las Perdidas.

Con el humor que la caracteriza, Karina Torres ha recordado ese beso ante sus seguidores: “Qué tal ese lavado de garganta”. Y tal parece que no quedó ahí.

Durante su debut en CDMX como parte de ‘El Tenorio Cómico’, Karina Torres recibió una sorpresa en su camerino: El Dr. Padilla le envió un enorme ramo de rosas con un mensaje: