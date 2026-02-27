Suscríbete
Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños

María Eugenia Plascencia reaccionó ante el rumor viral.

Febrero 26, 2026 
MrPepe Rivero
Carmen Salinas

Esta semana se viralizó un fragmento de una entrevista publicada por el podcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera que señalaba a Carmen Salinas. Aunque el video ya fue editado, en redes sociales rescataron el momento y se hizo viral.

Se trata de una parte de la entrevista con Beto, un recluso que narró que desde niño fue utilizado para cometer delitos, como robo de menores.

En ese contexto, afirmó tener contacto con personajes de la política y del espectáculo, quienes lo contrataban para realizar actos criminales. Beto aseguró que conoció a Carmen Salinas, y dijo que aunque la actriz se decía católica, supuestamente “compraba niños” para hacer sacrificios.

Sin más detalles ni pruebas, las palabras del recluso estremecieron al medio del espectáculo.

Hija de Carmen Salinas responde

María Eugenia Plascencia Salinas, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, hizo frente a la controversia que mancha la memoria de su madre, quien falleció en diciembre de 2021.

“Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios, busca fama”.

Vía telefónica, la hija de Carmen Salinas dijo: “La señorita que lo entrevistó, no se vale que le siga el juego. Es algo imposible, es una mentira. Mi mamá era católica, era de ayudar, ¿cómo iba a entrar en estas situaciones?”

Sobre una posible demanda, comentó: “Estoy en pláticas con la persona que está conmigo, porque no quiero seguirle el juego a ese señor porque es darle fama. Pero siempre estoy bastante molesta porque están difamando el nombre de mi mamá”.

“Sí tengo que ver qué voy a hacer porque no se vale que estén difamando el nombre de mi mamá”, resolvió María Eugenia.

Carmen Salinas arremete contra los incrédulos del Covid-19. Foto: Archivo

MrPepe Rivero
