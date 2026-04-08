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Alejandro Sanz confirma su romance con Stephanie Cayo; ¿quién es la joven que le ROBA EL CORAZÓN?

La pareja ya derrocha miel y comparte en sus perfiles imágenes de lo bien que la están pasando.

Abril 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alejandro Sanz ya no oculta que está enamorado de nuevo.

Getty Images/Instagram

“Debe ser porque estás aquí. Derribando muralla por muralla, riéndonos en el camino”.

Desde finales de 2025 ya se rumoreaba que Alejandro Sanz y Candela Márquez habían terminado su relación, misma que duró cerca de un año. La pareja habría ido y venido entre rupturas y reconciliaciones, y aunque nunca hicieron público el final, el cantante ya tiene un nuevo amor.

El flechazo se dio entre rumores durante una gira y se intensificó tras un momento captado en pleno concierto en Perú.

Fue en medio de la gira ‘¿Y ahora qué? World Tour 2026’ cuando Sanz fue visto en Ecuador y Colombia con una joven mujer que muchos no tardaron en identificar.

Se trata de Stephanie Cayo, quien mantuvo una presencia discreta, pero cercana, y justo en su paso por Lima y mientras sonaban los acordes de ‘Corazón Partio’, el intérprete se dirigió al backstage para encontrarse con su invitada especial.

Las cámaras captaron el instante exacto al ver un abrazo cercano, natural, imposible de disimular.

Poco después, versiones provenientes de su círculo cercano confirmaron que la relación apenas comienza, pero avanza con una complicidad que no necesitan ocultar… aunque sí prefieren cuidar.

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¿Quién es Stephanie Cayo?

El nuevo amor de Alejandro nació en Lima en 1988 y forma parte de una de las familias artísticas más famosas de Perú.

Debutó a los 10 años en la telenovela ‘Travesuras del corazón’, pero su protagonico ocurrió en ‘Besos Robados’, lo que la catapultó como ‘La Novia de América Latina’.

La joven, 19 años menor que Sanz, baila y canta, y es un icono de estilo y una de las actrices peruanas con mayor proyección en Hollywood y España.

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“Brillas como nadie”

Recientemente, el cantante español decidió saludar públicamente a su nueva pareja por su cumpleaños con una imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve pero significativo: “Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre. Feliz vuelta al sol, Stephanie”.

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Así festejó Alejandro Sanz a su Stephanie Cayo por su cumpleaños.

Instagram

Horas más tarde, la actriz respondió al gesto replicando la misma foto en sus redes sociales y sumando sus propias palabras, en un intercambio que terminó de confirmar el vínculo entre ambos: “Debe ser porque estás aquí. Derribando muralla por muralla, riéndonos en el camino”.

Alejandro Sanz Stephanie Cayo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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