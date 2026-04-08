José Manuel Figueroa llama “cruel y ruin” a Imelda por acusarlo de abuso contra Julián: “Es irreparable”

Un audio difundido, y que luego fue eliminado, en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, provocó una acción legal contra Imelda Garza Tuñón, pues acusaba a José Manuel Figueroa de presunto abuso contra su propio hermano, el fallecido Julián Figueroa.
El hijo de Joan Sebastian no se quedó de brazos cruzados y emprendió acciones legales contra la viuda de su hermano. No busca sólo una reparación moral sino también el resguardo del legado de la familia y la integridad de su sobrino.
La denuncia es de carácter civil y penal, por violencia familiar, así como por violencia mediática, misma que le habría ocasionado un impacto emocional y financiero.
José Manuel Figueroa no piensa desistir: “Es más importante actuar legalmente. Creo que (Imelda) está consciente, sabe que hay una denuncia en su contra, y pues que se defienda, ¿no?”, dijo a la prensa esta semana.
“La están buscando (para notificarla), nomás que todavía no saben el número interior (de su actual casa)”, dijo sobre Imelda, a quien acusó de hacerle un “daño irreparable”.José Manuel Figueroa insistió:
“Es un daño que (me) hizo muy consciente, muy cruel, muy ruin. Es una declaración muy fuerte, muy patán...
“Creo que el único derecho que no pierde un ser humano después de la muerte es la dignidad; entonces, qué triste pensar que esa mujer, por lograr una nota o por el hambre, no sé...”.
¿Qué ha dicho Imelda al respecto del caso de José Manuel?
Para Imelda, todo se trata de un malentendido que creció de forma desproporcionada.
“Nunca lo quise perjudicar. Fue un accidente que se filtrara ese audio”, aseguró en entrevista con TVyNovelas. “Yo jamás filtraría algo así con intención”.
Según explica, la difusión del audio ocurrió después de que compartiera una llamada con un periodista con quien mantiene una relación profesional desde hace tiempo. “Fue una llamada telefónica que le mandé para su información”, cuenta.
Imelda reconoce que cometió un error al no advertir que el contenido no debía hacerse público. “Yo sé que un periodista va a publicar lo que le mandes, y reconozco que fue un error de mi parte”.
Cuando se dio cuenta de que la conversación se había difundido, reaccionó de inmediato. “Le escribí a José Manuel y le dije: ‘Lamento mucho que haya pasado esto’”.