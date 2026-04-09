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3 años de la muerte de Julián Figueroa: sus tatuajes y su significado bíblico y poético

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian tenía una “obsesión” con los tatuajes. “Yo creo que habría terminado con todo el cuerpo tatuado”, dice Maribel

Abril 09, 2026 • 
Alejandro Flores
tatuale julian figueroa (1).jpg

Julián siempre pidió permiso a Maribel para tatuarse

Instragram

La fe es un aspecto conocido de la personalidad de Julián Figueroa, de quien se cumplen 3 años de su muerte este 9 de abril.

El hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia tenía una sólida formación religiosa, inculcada tanto por su madre como por su padre.
Ahora que está por conmemorarse la fecha de su muerte, Maribel decidió hacerse un tatuaje en memoria de Julián y luego de dos días de reflexión, decidió emular una imagen que el propio Julián se tatuó: un ojo.
Como informamos en TVyNovelas, el diseño resultó muy especial para Maribel, no sólo porque se trata de un ojo de su hijo, sino porque el cantante de música ranchera tenía un tatuaje muy similar en el pecho.

El primer tatuaje de Julián Figueroa.

“Julián era un amante de los tatuajes”, dice Maribel Guardia.
Lo sabe porque desde el primero que se hizo, siempre le pidió permiso para tatuarse. La actriz recuerda que ese primer tatuaje fue motivo incluso de una breve discusión porque ella no quería que se lo hiciera.
Finalmente accedió sin saber lo que sería y cuando vio el resultado, no pudo sino sorprenderse y exclamar: “Ay la virgen purísima”.
Guardia relata:

“Era como una obsesión. Estábamos en Miami y en esos días él estaba muy triste porque el papá (Joan Sebastian) estaba muy enfermo y se hizo una cosa... se escribió media canción en la costilla”.

En realidad es solamente el coro de una canción de Facundo Cabral:

“No soy de aquí ni soy de allá / no tengo edad ni porvenir / y ser feliz es mi color de identidad”.

El tatuaje en honor a su padre Joan Sebastian

Maribel Guardia tampoco estuvo de acuerdo en que Julián se hiciera un tatuaje en el antebrazo en honor a su padre.
“Es demasiado colorido”, le dijo cuando lo vio.

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Pero Julián se sentía muy orgulloso de él y es uno de los que con mayor frecuencia mostraba públicamente.

“Es fe, amor y suerte, es el fierro de su ganadería, y aparte es un lema de su vida: la cruz, el corazón y la herradura”, le dijo al Gordo y la Flaca en su programa de televisión.
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El ojo de Julián Figueroa

Un triángulo en representación de la Santísima Trinidad y en medio un ojo que todo lo alumbra es el tatuaje que tenía Julián en su pecho y que sirvió de inspiración para el que se hizo Maribel.

La imagen es una interpretación gráfico de un versículo de la Biblia que reza:

“La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz”.

Se trata del evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 22.
Es un texto de los llamados crípticos que requieren interpretación canónica, pero en general, se entiende como una metáfora en la que Jesús describe a los ojos una fuente de luz o un lugar donde reside la luz.

“Tener los ojos llenos de luz puede referirse a la vivacidad de una persona, como en el caso de David, que clama a Dios en busca de ayuda”, analiza el sitio proyecto Biblia.

Julián Figueroa Maribel Guardia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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