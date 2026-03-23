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Yolanda Andrade SE LANZA contra Saskia Niño de Rivera y le cuestiona “¿por qué no le da el dinero de los views?”

La conductora también recordó cuando entrevistaba a personas privadas de su libertad.

Marzo 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yolanda Andrade compartió lo decepcionada que está de la labor de Saskia Niño de Rivera.

YouTube/Instagram

“Yo les decía: ‘¿Qué le dices a los jóvenes?”.

Hace poco más de un mes se volvió viral la entrevista que le hizo Saskia Niño de Rivera a un reo que terminó señalando que Carmen Salinas realizaba supuestos rituales obscuros y que él le vendía a menores de edad para realizarlos.

El video de la charla con ‘Beto’, provocó el repudio de la familia de la actriz, y eso obligó a Saskia a pedir disculpas, pero al mismo tiempo los dichos del prisionero generaron una ola de empatía en redes sociales.

Saskia expresó en un clip publicado en su perfil de TikTok que “ayer estuve platicando con ‘Beto’ en el penal; está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes de los comentarios que le han puesto”.

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Niño de Rivera aseguró que el hombre está conmovido y agradecido “con tantos actos de amor”; y anunció una iniciativa: “Vamos a lanzar una campaña para que toda la gente que nos está escribiendo y lo quiera ayudar, lo haga a través de una campaña trasparente”.

Aunque dijo que el proyecto de esta campaña aún está en construcción, en el perfil de ‘Penitencia’ ya hay una forma de hacer contribuciones, no sólo para ‘Beto’, también para todos los reos que carecen de productos básicos como jabón y ropa.

En tanto, y aunque ya ha bajado la marea del escándalo que se generó, Yolanda Andrade aprovechó un encuentro con los medios de comunicación y expuso su opinión.
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“Se me hizo para mí decepcionante, porque yo sabía que ella antes de ‘Reinserta’ ayudaba a las mujeres embarazadas y todo eso. Y tenemos amigas en común, pero nunca la conocí. Se me hizo muy injusto que pusiera el nombre de Carmelita y no los otros nombres”, declaró Andrade.

Y agregó que respecto a la recaudación de fondos y a la ayuda destinada a ‘El Beto’: “Y luego pedir dinero para ese señor, ¿me entiendes? ¿Por qué no le da ella el dinero que ganó de los views?”, cuestionó.
Yolanda también comparó el tratamiento mediático que ella le dio a su programa ‘Consecuencias’, transmitido en 2019, y que se enfocaba en entrevistas a presos desde el reclusorio.

La presentadora indicó que en sus charlas buscaba un mensaje preventivo y de reflexión, no ha la exposición mediática de situaciones delicadas.

NO TE VAYAS SIN LEER: Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños

“Yo les decía: ‘¿Qué le dices a los jóvenes? Que tengan mucho cuidado, que aquí no es vida, que esto es lo peor’. Y ya contaban eso. Y ya, ese mensaje yo quería llevar”, compartió Yolanda.

Yolanda Andrade Saskia Niño de Rivera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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