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¿Wendy Guevara traicionará a Poncho de Nigris y Ring Royale? Confirma dónde peleará el próximo año

La influencer está lista para subirse al ring a en una pelea de exhibición

Abril 08, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara poncho de nigris.jpg

Wendy Guevara tiene pacto de palabra con Poncho para estar en Ring Royale 2027

Instagram

Nicola Porcella recordó su participación en Ring Royale, donde perdió de manera estrepitosa ante Aldo de Nigris.

En el podcast que tiene junto con Wendy Guevara, el conductor se sinceró y dijo que desde que se subió al ring y vio a Aldo se dio cuenta de que no tenía la más mínima oportunidad de ganar.
Y confesó que su estrategia falló porque pensaba emular a Rocky Balboa, el personaje de película que se deja golpear hasta que su oponente se cansa.
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“Cuando lo vi a Aldo, yo dije: ¿a dónde se metí! Y él me miraba así... entonces yo dije voy a utilizar mi estrategia de verlo con ojos de tierno ¡pero era un toro!”.

Una vez que Wendy dejó claro que Nicola fue humillado deportivamente en la función de box de exhibición en contra de Aldo de Nigris, la conversación giró hacia la posibilidad de que ella participe en la edición 2027.

Hasta ahora se tenía la idea de que la influencer y creadora de contenido estaba ya pactada como una de las peleadoras estelares del Ring Royale 2027.
No es así.

“Yo no he firmado nada”, dijo Wendy cuando Nicola le preguntó si peleará el año próximo.

¿Dónde peleará Wendy Guevara en 2027?

Guevara es una gran amiga de Poncho de Nigris, creador y organizador de Ring Royale pero todo indica que esa relación no es suficiente para confirmar que ella peleará en este evento.

“Depende de dónde me paguen más, ahí me voy”.

Ring Royale surgió como competencia en México de Supernova, un evento de características similares pero que se transmitirá por Netflix.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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Cuando Nicola le recordó a Guevara que ella tiene un trato de palabra con Poncho, ella reviró:

“Yo amo a Poncho pero no he firmado. El que me ofrezca más dólares, mas euros, con ese me voy”.

Wendy Guevara
 Poncho de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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