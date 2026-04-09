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Acusan a Linet Puente de defender al Patrón pero ella rebate y le da una dura sugerencia a sus haters

La conductora de “Ventaneando” calificó a las personas que la critican como “malvibrosas y con sus corazones bien vacíos”

Abril 08, 2026 • 
Alejandro Flores
linet puente el patron.jpg

Linet Puente se dijo sorprendida por las acusaciones en redes

Instagram

La detención de “el Patrón” ha generado un interés en recordar lo que pasó con él dentro de La Granja VIP, el reality show en el que llegó a la final.

El Patrón fue denunciado por su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero por violencia machista y el pasado 6 de abril se dio a conocer su arresto por presuntamente golpear a su esposa, quien pidió ayuda al 911 tras sufrir lesiones en el rostro y brazos.
De acuerdo con Flor Rubio, Mary Carmen ha decidido esperar unos días antes de hablar públicamente sobre la denuncia, ya que en este momento está “procesando” todo lo que significó hacer la denuncia y está acompañada por su equipo médico y legal.
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El Patrón habló ampliamente sobre su relación con Mary Carmen durante el reality show La Granja VIP. Constantemente aludía a el “extraordinario” vínculo que desarrollaron a lo largo de tres años de relación e incluso hubo un programa en el que ella lo visitó dentro de la granja.

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En ese momento resurgió también el recuerdo de que el Patrón ya había enfrentado una acusación en 2020 por violencia de parte de una mujer que lo acusó de haberla golpeado y humillado.

@lagranjavipmx

Una discusión ocasionó señalamientos del pasado de ElPatrón y él decidió hablar cómo pasó. ❤️‍🩹 📺 LaGranjaVIP EN VIVO AHORA 🐓 Lunes a viernes 9:00 p.m. por AztecaUNO. Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. 🌾 Transmisión 24/7 en DisneyPlus experiencia completa.

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El caso avanzó hasta la vinculación a proceso pero se detuvo cuando los testigos no acudieron a presentar su testimonio hacia el juez.
Cuando este caso surgió dentro de los programas de La Granja VIP, se armó un fuerte debate en torno al Patrón.
Linet Puente, que colaboraba en los programas como crítica panelista, fue una de las que se mostró más empática con la versión de Alberto N, quien siempre ha asegurado que esa denuncia es cosa juzgada y que fue declarado inocente.

La respuesta de Linet Puente a sus odiadores

Ahora, con la nueva denuncia en su contra, Linet Puente otra vez ha sonado en el debate, ya que en redes sociales se le acusa de haber defendido a el Patrón en la Granja VIP.
Ante la funa, Linet respondió con un mensaje en X :

Para todos los que están pasando por mis redes a dejar su mi... porque aparentemente yo soy responsable de los actos de “El Patrón”, solo porque mostré simpatía por él en varios momentos de La Granja (por lo que hacía dentro del reality) les pido que vayan a TRATARSE. Fin del comunicado”.

Linet incluso respondió a algunos comentarios de sus seguidores, quienes insistieron en que fue “poco prudente” de su parte defender al Patrón en La Granja.

Ante estas críticas, la conductora de “Ventaneando” escribió:

“Es que ahora resulta que todos son expertos aquí y hasta brujos para predecir lo que iba a pasar”

linet puente El Patrón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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