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Laura Bozzo enfurece, arremete contra reporteros y TERMINA LLORANDO en medio de un colapso emocional

Entre lágrimas y completamente vulnerable, la peruana estalló y amagó con llamarle a la policía.

Abril 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Laura Bozzo, como nunca, lloró y estalló ante la prensa, en medio de una crisis.

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“Simplemente yo soy auténtica, yo no miento, yo soy como soy. Me agarraron en un momento en el que estoy muy vulnerable”.

Laura Bozzo pasó del cielo al infierno en unos minutos. Y es que en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, la prensa ya la esperaba para cuestionarle sobre su estado de salud y las polémicas en las que está inmersa.

Inicialmente, explicó que el fin de semana sufrió una caída que la llevó a presentar un fuerte dolor en la rodilla por lo que estaba por viajar a Cancún para acudir con un especialista que le recomendaron.

Aseguró que no se trataba de nada de gravedad, que requería de unas infiltraciones, sin embargo el fuerte dolor se notaba en su caminar.

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Pero de manera abrupta, Bozzo aseguró sentirse mal al escuchar una pregunta sobre la batalla legal que tiene con Irina Baeva y Gabriel Soto, reaccionando explosivamente con los medios de comunicación.

“Todo el mundo se ríe. Voy a llamar a la policía (…) Por favor, jamás en mi vida he dejado de darles una entrevista. Si estoy así es porque me está doliendo mucho”, dijo.

Tras sentarse unos minutos y pedir una silla de ruedas, la peruana aclaró por qué su actitud cambio de un momento a otro.

“Simplemente yo soy auténtica, yo no miento, yo soy como soy. Me agarraron en un momento en el que estoy muy vulnerable. A mí me pasan muchas cosas y creo que si alguno de ustedes supiera de toda la gente que me ha estafado, que me ha mentido, que me ha engañado. Muy buena soy para ayudar a la gente, pero cuando se trata de mí me han hecho literalmente mier*a”, enfatizó.
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La presentadora, después de tomar un respiro, pudo contestar lo que al principio la habrá hecho enfurecer.

Cabe recordar que Laura hizo comentarios ofensivos contra Irina Baeva tras mantener un vínculo con Gabriel Soto, por lo que la pareja la demandó por daño moral, discriminación y agresiones verbales.

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A inicios del año, se ratificó que Gabriel e Irina ganaron la demanda contra Bozzo, con una compensación estimada en más de 2.5 millones de pesos.

Aunque, finalmente Laura Bozzo expresó que “ los abogados míos y los de ella están conversando para terminar con este problema, que Gabriel Soto no tiene nada que ver, es ella y con ella es que estamos arreglando todo. Porque tanto ella como yo hemos tenido problemas con ese abogado. Lo que tenga que ser será con Irina, él no tiene nada que ver”, concluyó.

Laura Bozzo irina baeva gabriel soto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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