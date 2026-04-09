Ernesto D’Alessio reacciona a la crisis matrimonial de su hermano y se lanza contra los que inventan rumores

“Ya estamos curtidos”, dice Ernesto D’Alessio al explicar cómo les ha afectado el escándalo alrededor de la crisis matrimonial de su hermano Jorge con Marichelo.

Los problemas maritales de Jorge D’Alessio y Marichelo coincidieron con el inicio de “Juego de voces: hermanos y rivales”, programa en el que los hijos de Lupita D’Alessio concursan cada domingo y en el cual han tenido momentos especialmente emotivos al dedicarse algunas canciones y recordar parte de su vida personal.

TE RECOMENDAMOS: José Manuel Figueroa llama “cruel y ruin” a Imelda por acusarlo de abuso contra Julián: “Es irreparable”

Ernesto explica que precisamente por la cercanía que han tenido desde que eran niños y que nunca han perdido, es que ahora que su hermano está en esta crisis él no puede sino apoyarlo como familia, igual que con Marichelo.

“Los acompaño a los dos porque Marichelo es la mamá de mis sobrinos. Y estoy para ellos y darles un abrazo y unas palabras de consuelo”.

Jorge D’Alessio abre su corazón

Jorge D’Alessio habló esta semana con TVyNovelas sobre el momento que vive y cómo lo afronta.

“La madre de mis hijos es una dama, una mujer intachable, de valores, fuera de serie, lo mejor que le pasó a mi vida fue ella y además me regaló tres hijos, que son lo más importante para mí; lo único que van a escuchar es eso”, expresa con convicción en una entrevista que se puede leer completa en las páginas de nuestra revista.

D’Alessio insiste en que la prioridad está en el bienestar emocional de sus hijos.

“Gracias a Dios estamos en contacto muy cordial para hacer las cosas bien, para no repetir patrones que a mí me marcaron de niño y que lastiman. Guardar sus corazones es nuestra prioridad, la familia nunca se va a deshacer, independientemente de la situación de la pareja”.

La respuesta de Ernesto D’Alessio a los rumores

Para Ernesto, esta fortaleza familiar es lo más importante por lo que el ruido mediático alrededor de ellos carece de importancia, sobre todo cuando se trata de personas que esparcen falsos rumores y francas mentiras.

“Nosotros claro que vemos redes sociales y leemos todo lo que se dice pero ya... te iba a decir me vale madre”, dijo Ernesto en una entrevista para el programa “Hoy”.

Los hermanos D’Alessio efectivamente han vivido varias etapas de su vida en las que han enfrentado escándalos y polémicas familiares y personales.

Ernesto por eso está convencido de que no vale la pena pelear contra ello.

“Es lamentable que la gente con tal de monetizar, dicen cualquier cantidad de barbaridades con tal de que tengan rating, pero pues que dios los bendiga”.

Reveló que esta semana sus hijos visitarán a los hijos de Jorge y Marichelo, lo que revela que su vida familiar no se ha trastocado por la crisis marital.