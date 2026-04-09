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‘Tito’ de Molotov desmiente nueva cirugía reconstructiva tras ADICCIONES; aclara qué hace y dónde está

El músico continúa con su proceso de recuperación, luego de arruinar “la cara por drogadicto, la nariz, la voz, la garganta, la carrera…”.

Abril 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Miky’ Huidrobro dijo que habían operado a ‘Tito’ y él lo desmiente.

YouTube/Getty Images

“Tener las agallas de hablarlo así y asumirse como lo que terminó siendo, como un enfermo, ahora lo veo fuerte”.

En las últimas horas, se había hecho viral que ‘Tito’, cantante y guitarrista de la banda ‘Molotov’ había sido hospitalizado y sometido a una nueva cirugía reconstructiva facial, esto tras complicaciones derivadas del uso de sustancias.

Fue su colega de la agrupación, ‘Miky’ Huidobro, quien dijo a al prensa que “está, recién lo acaban de intervenir la última vez hace dos semanas y de las mandas del doctor era dejarlo listo para este año (…) esto inició en el 2020, ya llevamos 6 añitos de todo esto, pero el primer encerrón fue en el 20 con la pandemia, en el segundo fue un poquito más adelante, pero tenía otro tipo de episodios”.

Añadió que admira la forma en la que ‘Tito’ ha salido a enfrentar públicamente sus padecimientos.

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“Bien, Tito muy bien, lo quiero mucho, fue compañero mío en la escuela, fue compañero mío en muchas bandas también y pues obviamente lo estimo mucho, es de mis mejores amigos (…) es como que pocos se atreven a hablar de ese tipo de cosas, son cosas delicadas y más si tienes familia, hijos, tal vez te gustaría dejarlo que no se enteraran, pero tener las agallas de hablarlo así y asumirse como lo que terminó siendo, como un enfermo, ahora lo veo fuerte”.
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‘Tito’ Fuentes afirma que está mejor que nunca.

Instagram

Sin embargo, el propio ‘Tito’ salió a desmentir que haya sido intervenido y fiel a su manera, dijo que “estoy en Cuerna chambeando y sintiéndome mejor que nunca”.

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Así dio a conocer su proceso de recuperación

Hace unos meses, el artista utilizó sus redes sociales para mostrar su rostro tras la primera cirugía a la que se sometió.

“(Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la 1era de una docena de intervenciones las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez) scar. Me llega mucho “Se hizo mier*a la cara por drogadicto, la nariz, la voz, la garganta, la carrera..” (no es cierto lol, o no me llega nada negativo o no me toca leerlo ja). En realidad, estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR, ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?”.

Molotov Tito Fuentes adicciones
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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