Hermana de Octavio Ocaña anuncia que está EMBARAZADA: así reveló que será mamá por primera vez

“Un pedacito de nosotros viene en camino 2026”.

La hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, Bertha, está embarazada. Fue este lunes 16 de marzo cuando la hermana del reconocido ‘Benito’, de la serie ‘Vecinos’, dio a conocer que espera su primer hijo, fruto de su matrimonio con Roberto Salomón.

“El equipo crece, el amor se multiplica. Gracias Dios, tus tiempos son perfectos”, escribió Bertha en sus redes sociales junto a un video donde muestra la imagen de un ultrasonido.

“Un pedacito de nosotros viene en camino 2026”, agregó en el clip donde también se pueden ver las manos de su esposo y la pata de su mascota, un perro llamado ‘Porfirio’.

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Trascendió que aunque Bertha no ofreció más detalles sobre la espera de su primer hijo, en sus historias de Instagram se desveló que ya cuenta con ocho semanas de gestación.

“Así la panza por ahora. 8 semanas recién cumplidas”.

Ocaña también indico que su bebé podría nacer en el próximo mes de octubre de 2026.

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Ante la noticia de su primer embarazo, la primera en reaccionar fue su hermana Ana Leticia y enseguida se pronunció su excuñada, Nerea Godínez González, quien hace tan sólo unos días le dio la bienvenida su segundo hijo, una niña llamada Lorea.

Cabe recordar que Bertha se casó con Roberto Salomón el 26 de mayo de 2024 en una finca ubicada en el Estado de México.