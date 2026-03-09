Suscríbete
Ya nació la bebé de Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña: “24 horas de ti”

El pasado 7 de marzo, la exprometida del actor de ‘Vecinos’ se convirtió en mamá por segunda ocasión.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nenea-bebé.jpg

Nerea Godínez, la exprometida de Octavio Ocaña, se convirtió en mamá de Lorea.

“24 horas de ti”.

La exprometida del fallecido actor Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito’ en la popular serie ‘Vecinos’, se convirtió en mamá por segunda ocasión. Fue el 7 de marzo que la propia Nerea Godínez compartió la noticia.

Nerea junto a su pareja, Diego Alejandre, se convirtieron en padres de Lorea, que llego al mundo a las 10:26 de la mañana, pesó 3.740 kilogramos y midió 52 centímetros.

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la joven madre compartió cada detalle del nacimiento de su pequeña, tal como lo hizo con su embarazo.

Nerea-Lorea-1.jpg

Nerea y su bebé Lorea

En las postales se observa cómo González disfruta de su hija junto a su pareja luego de reponerse de un parto humanizado.

Fue en octubre de 2025, cuando la expareja de Ocaña anunció que estaba embarazada, marcando una nueva etapa junto a Diego.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió en la publicación.

Nerea-Lorea-2.jpg

Nerea Godínez dio a luz a Lorea.

Por su parte, las hermanas de ‘Benito’, celebraron la noticia del embarazo de Nerea y le enviaron sus felicitaciones.

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad porque lo mereces. Felicidades”, escribió Bertha.

Por su parte, Leticia comentó: “Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado mamá… Nere, qué alegría, Dios es bueno”.

Tras el deceso de Octavio, en 2021, Nerea vivió un duelo difícil, acompañado de fuertes críticas cuando decidió rehacer su vida sentimental. Ella se mantuvo fuerte ante los ataques digitales y poco después le dio prioridad a su vida y a su nueva familia.

Nerea Godínez
Ericka Rodríguez
