Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alicia Machado revela que llamó al 911 para pedir ayuda ante ACTITUDES DE SU HIJA: “se escapó”

La venezolana sorprendió al narrar cómo ha tenido que pedir ayuda a las autoridades por malas conductas de su hija.

Abril 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Machado.jpg

Alicia Machado dejó a todos con la boca abierta al afirmar que llamó a emergencias por problemas con su hija.

Instagram/YouTube

“Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso”.

La exMiss Universo, Alicia Machado, sorprendió al acudir al programa ‘Desiguales’ y confesar que ha tenido que pedir ayuda ante comportamientos de su hija. Frente a las conductoras Adamari López, Migbelis Castellanos y Karina Banda, la que fuera ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, dijo que como mamá soltera de una adolescente ha tenido que llamar al 911 en busca de apoyo.

“Como madre sola que me ha tocado criar una hija adolescente latina en este país yo lo he hecho y así he mantenido y he logrado sacar adelante a mi hija. No les tengan miedo. A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso’. Yo lo he hecho y no pasa nada, para eso están las autoridades”, expresó Machado.

Y añadió que “una de las grandezas que tiene Estados Unidos” es que “el tema con los menores de edad es enorme y sí tenemos mucha ayuda”.

TE RECOMENDAMOS: Alicia Machado revive que fue amante de Arjona por 8 años: “A él no le gusta que yo lo diga, se enoja”

“Yo lo he hecho, yo he llamado en algún momento a las trabajadoras sociales por actitudes, con las redes sociales también caen en estas cosas que tú no sabes”, indicó la también actriz.

Te puede interesar:
Cirstian-Castro.jpg
Famosos
Cristian Castro tiene nueva novia, una productora y cantante regia... y ya se dejan ver ROMÁNTICOS en Nueva York
Abril 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Chef-asesinato.jpg
Viral
‘El Chef del año’ confiesa que golpeó a su esposa hasta QUITARLE LA VIDA; la encuentran en cuarto de hotel
Abril 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Emilio-Ana-Barbara.jpg
Famosos
José Emilio Levy confirma decepcionado que Ana Bárbara VOLVIÓ Y PERDONÓ a Ángel Muñoz: “es bastante triste”
Abril 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carolina-Flores.jpg
Viral
Esposo de Carolina Flores ALIMENTÓ A SU BEBÉ 24 horas con el cuerpo de su madre: “soy excelente padre”
Abril 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Supernova.jpg
Famosos
Supernova Génesis 2026: Bárbara de Regil confunde a John Lennon; Mercury, Bautista y Alana, ¿QUIÉN GANÓ?
Abril 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laura zapata pedirto sola.jpg
Famosos
Pedrito Sola despotrica contra Laura Zapata por haber estado en La Casa de los Famosos Telemundo
Abril 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

Finalmente, en su intervención, Alicia mandó un mensaje a otros padres que enfrentan dificultades ante las conductas de sus hijos:

“Si usted ve que su hijo está en algo y no le obedece llame a las trabajadoras sociales para que las ayuden”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alicia Machado mandó a Selena Gomez “al gym”, pero le recuerdan cuando Trump la llamó “Miss Piggy”

Cabe recordar que Dinorah, la hija de Alicia Machado, cumplirá 18 años a finales del mes de junio.

Y pese a las dificultades, en su último cumpleaños le dijo: “Soy tan bendecida de que seas mi hija. Eres lo mejor que tengo y lo único por lo que han valido la pena todas las batallas: por verte sonreír y verte feliz”. También se refirió a ella como “su más grande aliada” y su “compañera de vida”.

alicia machado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
copal mexico 86 cancion bienvenidos.jpg
Famosos
La historia de engaños detrás de “Bienvenidos”, la canción que inauguró el Mundial del 86?
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
michael jackson mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente tiene una revelación divina sobre la muerte de Michael Jackson
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (5).jpg
Famosos
Florinda Meza quedó mal de los ojos por una cirugía estética: “Cometí una estupidez”
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
vadhir derbez (1).jpg
Famosos
Otra desgracia para los Derbez: Tras estafa a José Eduardo, revelan que a Vadhir lo están extorsionando
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Titan-sumergible.jpg
Viral
Denuncian que víctimas del submarino ‘Titán’ fueron entregadas como “lodo” en “CAJAS DE ZAPATOS” a sus familias
Familiares de los tripulantes explicaron cómo les fueron entregados los restos.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Maria-suegra-Carolina.jpg
Viral
Detienen en Venezuela a Erika María ’N’ por el FEMINICIDIO de Carolina Flores; se espera su extradición
Tras varios días prófuga, la mujer fue localizada y agentes procedieron a arrestarla.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laura leon biby gaytan dos mujeres un camino.jpg
Telenovelas
¿La mejor cachetada de su carrera? Biby Gaytan se viraliza por escena con Laura León en Dos mujeres un camino
Las actrices interpretaron a los personajes de Ana María y Tania que se disputaban el amor de Johnny
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana levy (3).jpg
Telenovelas
3 actuaciones memorables pero poco recordadas de Mariana Levy y dónde verlas a 21 años de su muerte
El legado televisivo de la actriz es basto y sus personajes muy variados, lo que demuestran su capacidad histriónica
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores