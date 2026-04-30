Alicia Machado revela que llamó al 911 para pedir ayuda ante ACTITUDES DE SU HIJA: “se escapó”

“Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso”.

La exMiss Universo, Alicia Machado, sorprendió al acudir al programa ‘Desiguales’ y confesar que ha tenido que pedir ayuda ante comportamientos de su hija. Frente a las conductoras Adamari López, Migbelis Castellanos y Karina Banda, la que fuera ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, dijo que como mamá soltera de una adolescente ha tenido que llamar al 911 en busca de apoyo.

“Como madre sola que me ha tocado criar una hija adolescente latina en este país yo lo he hecho y así he mantenido y he logrado sacar adelante a mi hija. No les tengan miedo. A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso’. Yo lo he hecho y no pasa nada, para eso están las autoridades”, expresó Machado.

Y añadió que “una de las grandezas que tiene Estados Unidos” es que “el tema con los menores de edad es enorme y sí tenemos mucha ayuda”.

TE RECOMENDAMOS: Alicia Machado revive que fue amante de Arjona por 8 años: “A él no le gusta que yo lo diga, se enoja”

“Yo lo he hecho, yo he llamado en algún momento a las trabajadoras sociales por actitudes, con las redes sociales también caen en estas cosas que tú no sabes”, indicó la también actriz.

Finalmente, en su intervención, Alicia mandó un mensaje a otros padres que enfrentan dificultades ante las conductas de sus hijos:

“Si usted ve que su hijo está en algo y no le obedece llame a las trabajadoras sociales para que las ayuden”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alicia Machado mandó a Selena Gomez “al gym”, pero le recuerdan cuando Trump la llamó “Miss Piggy”

Cabe recordar que Dinorah, la hija de Alicia Machado, cumplirá 18 años a finales del mes de junio.

Y pese a las dificultades, en su último cumpleaños le dijo: “Soy tan bendecida de que seas mi hija. Eres lo mejor que tengo y lo único por lo que han valido la pena todas las batallas: por verte sonreír y verte feliz”. También se refirió a ella como “su más grande aliada” y su “compañera de vida”.