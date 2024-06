César Bono reveló que Octavio Ocaña se le manifestó de una conmovedora forma en medio del set de Vecinos: VIDEO

César Bono logró forjar una relación muy especial con Octavio Ocaña Vecinos con sus papeles de “Frankie Rivers” y “Benito”, respectivamente.

La muerte de Octavio Ocaña , ocurrida el 29 de octubre del 2021, conmocionó profundamente a los fans de Vecinos ya que el actor logró conquistar el corazón de miles de mexicanos con su personaje de “Benito”.

Pero no sólo la audiencia quedó devastada con este impactante deceso: también todo el equipo de Vecinos se quedó profundamente conmocionado con la tragedia, en especial César Bono, quien en la serie interpretó al papá de Octavio y eso lo conectó de forma poderosa por el joven, como bien lo recordó el intérprete.

¿CÓMO RECORDÓ CÉSAR BONO A OCTAVIO OCAÑA?

En un encuentro con medios de comunicación, César Bono detalló que sintió un cariño especial con Octavio debido a que el joven apareció en un momento específico de su vida, cuando recién había muerto uno de sus hijos que curiosamente también se llamaba Octavio:

“Cuando terminamos de hablar volteo y ahí estaba un espectacular con la foto de él”

“Dije, ‘Dios me quitó un Octavio y me está dando a otro’, ahora me ha quitado a dos Octavios, pero así es la vida”, expresó el intérprete de “Frankie Rivers”, quien también narró que el joven se le manifestó en el set de Vecinos pero no como fantasma o con el movimiento inexplicable de objetos, sino en otra forma justo después de que rodara una escena en donde hablaba por teléfono con “Benito":

“Después de que se fue hicimos un programa especial (…) cuando terminamos de hablar volteo y ahí estaba un espectacular con la foto de él”, reveló el actor, quien aceptó que esta visión lo conmovió hasta en lo más hondo de sus sentimientos.