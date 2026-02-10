Suscríbete
Hermana de Octavio Ocaña dedica “FOTOS QUE TE ENVIARÍA” y le cuenta qué ha pasado desde que murió

Bertha dedicó dos emotivas publicaciones donde le narra a su hermano cosas que han ocurrido en su ausencia.

Febrero 10, 2026 
Ericka Rodríguez
Octavio-Ocaña.jpg

La hermana de Octavio le contó qué ha pasado desde su partida.

Instagram

“Te recuerdan por siempre como el ángel que ahora eres”.

Cerca de cumplirse 5 años de la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito’ en la serie ‘Vecinos’, su hermana Bertha decidió hacer dos publicaciones donde le cuenta que ha pasado desde su muerte.

A manera de resumen de vida, Bertha hizo una recopilación de fotos y textos que enternecieron a sus seguidores y les arrancaron algunas lágrimas.

“Roberto y yo nos casamos, nos hiciste mucha falta ese día, pero sentimos tu bendición y te recordamos con todo el amor y la felicidad que hubieras sentido al vivir ese momento con nosotros”, inicia Bertha la publicación.

Y continuó narrando que ya cumplió un año de casada con su esposo, además de que llevaron a su perrito ‘Porfirio’ a conocer el mar.

TE RECOMENDAMOS: Mamá de Octavio Ocaña estuvo a punto de quitarse la vida: “Tomé media caja de pastillas”

También le contó que siempre que tiene oportunidad lo visita en el cementerio. “Te hago oración y te cuento cómo va la vida, eso me duele mucho, pero también le da mucha paz a mi alma”.

En honor a Octavio, su hermana acude al lugar donde murió y en el Día de Muertos colocan una ofrenda especial “recordando al gran actor que fuiste porque tu legado e historia en la TV mexicana son inolvidables”.

Un lugar especial ocurrió con las fotos donde le anuncia que su otra hermana tuvo dos hijos. “Nos convertimos en tíos de Samuel y Santiago. Están hermosos y te hubieras vuelto loco de amor”.

Además, Bertha y su esposo abrieron una barbería llamada ‘Barba Roja’, cuyo logo es la cara de ‘Benito’ que está plasmada en los productos y emblemas del local.

En una segunda entrega, la joven le cuenta a su hermano que sus papás se tatuaron su nombre y que el programa ‘Vecinos’ le hizo un homenaje colocando una aureola en la O de su logo. “Te recuerdan por siempre como el ángel que ahora eres”.

Bertha le expresa que lograron que existiera la ‘Ley Ocaña’ que busca endurecer las penas a quienes compartan imágenes de alguien sin vida, además de que busca proteger la dignidad de las familias frente a la difusión no autorizada de material sensible. “Luchamos contra todo para que lo que te pasó a ti no le vuelva a suceder a alguien más”.

El reencuentro de RBD también es un acontecimiento que la hermana de Octavio resalta en sus fotos. Además de su viaje a Tequila, uno de los lugares favoritos del actor.

LEE TAMBIÉN: Octavio Ocaña no consumía estupefacientes, afirma su prometida

Finalmente, Bertha expresó que “20 fotos no podían ser suficientes… los años que han pasado también han pasado con muchos momentos que he tenido que guardarme por qué ya no los puedo compartir con él. Con estas fotos termino este post dedicado a mi hermano que amo, extraño y recuerdo todos los días de la vida.

“Si ustedes tienen un familiar que ya se adelantó les recomiendo lo hagan, se siente bonito, se siente especial seguir compartiendo con ellos aunque ya no estén aquí físicamente”, compartió.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
