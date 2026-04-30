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Muere Linda Porto, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano y tía de la productora Carla Estrada

Era hermana de la también actriz Maty Huitrón y se le recuerda por sus participaciones en ‘Mujer, casos de la vida real’.

Abril 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Descanse en paz, Linda Porto.

YouTube/Instagram

El cine mexicano ha perdido una estrella. Murió Linda Guitrón Porto, mejor conocida como Linda Porto, y quien formó parte de la Época del Oro del Cine Mexicano. Además, es recordada por su participación en ‘Concurso de belleza’ y ‘El jinete de la muerte’.

Porto deja un gran legado en la industria del cine y televisión, y su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), la sociedad de gestión colectiva que recauda y distribuye regalías para actores y cantantes en México.

A través de una publicación en sus redes sociales, compartieron que “el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Linda Porto”.

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Asimismo, formó parte de otros proyectos como ‘Cada quien su vida’ y ‘El proceso de las señoritas Vivanco’.

En la televisión, Porto apareció en varios episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’.

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La actriz formó parte de una familia con una fuerte conexión con la industria del entretenimiento. Era hermana de la también actriz Maty Huitrón y tía de la productora Carla Estrada, lo que evidencia la presencia de su entorno familiar dentro del medio artístico mexicano.

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Tras conocerse la noticia, seguidores y miembros de la industria comenzaron a recordar la gran trayectoria de Linda Porto.

Descanse en paz.

Carla Estrada Maty Huitrón cine de oro mexicano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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