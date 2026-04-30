Muere Linda Porto, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano y tía de la productora Carla Estrada

El cine mexicano ha perdido una estrella. Murió Linda Guitrón Porto, mejor conocida como Linda Porto, y quien formó parte de la Época del Oro del Cine Mexicano. Además, es recordada por su participación en ‘Concurso de belleza’ y ‘El jinete de la muerte’.

Porto deja un gran legado en la industria del cine y televisión, y su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), la sociedad de gestión colectiva que recauda y distribuye regalías para actores y cantantes en México.

A través de una publicación en sus redes sociales, compartieron que “el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Linda Porto”.

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Asimismo, formó parte de otros proyectos como ‘Cada quien su vida’ y ‘El proceso de las señoritas Vivanco’.

En la televisión, Porto apareció en varios episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’.

La actriz formó parte de una familia con una fuerte conexión con la industria del entretenimiento. Era hermana de la también actriz Maty Huitrón y tía de la productora Carla Estrada, lo que evidencia la presencia de su entorno familiar dentro del medio artístico mexicano.

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Tras conocerse la noticia, seguidores y miembros de la industria comenzaron a recordar la gran trayectoria de Linda Porto.

Descanse en paz.