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Conductora Josemith Bermúdez mandó a su hijo a México para que NO LA VIERA MORIR y fallece 4 años después

Hay conmoción tras la muerte del adolescente de 16 años luego de que en 2021, su madre perdió la batalla contra el cáncer.

Abril 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Muere el hijo de la actriz Josemith Bermúdez a los 16 años.

Instagram

“Venezuela agradeció por las muestras de afecto a su familia: a sus abuelas, a su papá, a sus tías y a quienes, bueno, lo queríamos mucho”.

Medios locales recogen la lamentable muerte del joven Juan Cristobal Sforzina, a los 16 años. El menor era hijo de la actriz venezolana Josemith Bermúdez, misma que le dio batalla a un cáncer y que finalmente perdió la vida en 2021.

La noticia la confirmó la escuela a donde acudía el adolescente en Cancún, Quintana Roo.

“La familia Lawrence se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro alumno: Juan Cristobal Sforzina Bermúdez. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y deseamos mucha fortaleza a toda su familia en este momento de profundo duelo. Descanse en paz”, escribió la institución.

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Por su parte, Eugenia Alcántara, madrastra del joven compartió en sus historias de Instagram una serie de homenajes por parte de sus familiares y amigos, sin embargo poco después dio de baja su cuenta.

Trascendió que tras el deceso de Josemith, en julio de 2021, Juan Cristobal se mudó a México para vivir con su padre, el odontólogo Juan Cristobal Sforzina Marcano.

Aunque no se han compartido detalles sobre el deceso del menor, un amigo de la actriz manifestó que ella le pidió a Eugenia que se hicieran cargo de su hijo antes de su partida.

Respecto a la muerte del adolescente mencionó: “Venezuela agradeció por las muestras de afecto a su familia: a sus abuelas, a su papá, a sus tías y a quienes, bueno, lo queríamos mucho”.

En tanto, su compañera Shirley Varnagy, indicó que “hasta ahora no se han precisado detalles sobre las causas del deceso”.

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¿Quién fue Josemith Bermúdez?

Era una actriz y presentadora venezolana que inició su carrera en los años 2000 con su participación en el programa de farándula ‘Ají Picante’ de RCTV. También participo en telenovelas como ‘Ciudad Bendita’, ‘La invasora’, ’Tormenta en el paraíso’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’.

¿De qué murió Josemith?

Fue en 2016 cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de ovario. Desde ese momento, Bermúdez utilizó sus redes sociales y plataformas digitales para relatar su tratamiento y recaídas.

Un año después del diagnóstico, la actriz reveló que uno de los momentos más complicados de su enfermedad era tener que lidiar con ella frente a su hijo, situación que la llevó a pedirle a su expareja que se llevara a su hijo a vivir con él.

“Yo le decía a Juan Cristobal: ‘yo no quiero que Juan Cristobal me recuerde así en la cama. Yo no quiero que me recuerda, que me va que no puedo ni pararme’. Era duro para él y me decía es su realidad’, y yo digo, ‘pero no quiero que él le tenga miedo a la vida’”, declaró la venezolana.

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En aquel momento, el chico tenía 7 años, y cuando Josemith sintió que se recuperaba intentó explicarle a su hijo los detalles de su enfermedad.

cáncer de ovario Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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