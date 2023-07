Octavio Ocaña no consumía estupefacientes, afirma su prometida

El día que Octavio Ocaña murió, el 29 de octubre de 2021, arrancaron una parte del corazón a Nerea Godínez, la mujer con la que el actor de la serie Vecinos pasó sus últimos días; vivían juntos y tenían planes de casarse, pero de la noche a la mañana todo cambió y ella tuvo que enfrentar, aparte del profundo dolor por la pérdida de su amado, los rumores que se suscitaron alrededor del famoso joven de 22 años, a quien señalaron de haber andado en malos pasos con problemas de adicciones.

En exclusiva, Nerea nos comparte cómo ha logrado sobreponerse a todo esto y aclara, entre muchas otras cosas, que Octavio no la dejó protegida económicamente como tanto se ha dicho.

¿Cómo has sobrellevado tu duelo? Parece que fue ayer, pero no, es algo que te hace sentir como si hubiera pasado mucho tiempo, como si hubiera sido eterno llegar hasta hoy, que ya estamos cerca de que sean dos años de su partida. Ha sido muy difícil para mí y para toda su familia, me ha tocado ver desde el principio todo, y ha sido muy duro para ellos; no podría explicar lo que se siente ver a su mami destrozada porque él era el amor de su vida, pero también he visto cómo poco a poco van fortaleciéndose, no al cien, porque es algo de lo que nunca puedes recuperarte, pero los veo un poco más tranquilos. Yo tengo más contacto con Bertha (su hermana), quien ha sido un pilar superimportante para mí en todo este proceso, ya que cuando he necesitado hablar, lo hago con ella; entre nosotras sabemos lo que sentimos y nos hemos ayudado a levantar.

¿De qué forma has logrado sobreponerte? Lo que me mantiene es mi hijo (André), porque finalmente él no tiene la culpa de que me tire y me abandone, si lo hiciera lo estaría abandonando a él, entonces, es por él que me esfuerzo día a día y le echo ganas, y mis problemas los guardo para mí.

¿Tu hijo lo extraña? ¿Cómo has manejado con él este proceso? Sí, él todavía pregunta por él, pero sabe perfecto que ya no está aquí; no sabe totalmente qué sucedió, simplemente se le manejó que Octavio había tenido un accidente en el coche, pero lo recuerda mucho. Mi casa tiene aún muchísimas fotos y cosas de él, vivimos los tres aquí, tengo un altar con fotos de él y mi hijo luego se pone a dibujar y se los lleva ahí, él piensa mucho en Octavio, lo extraña… Es impresionante, pensé que se le iba a olvidar rápido por la edad, porque tiene seis años, pero lo recuerda más de lo que yo pensaba.

¿Tú ya conociste a alguien? ¿Has contemplado darte una oportunidad en el amor? No, lo poco que he podido avanzar lo he disfrutado con mi hijo, porque cuando estoy con él soy mamá 24/7, estamos juntos todo el día, y cuando le toca ver a su papá es cuando salgo con amigos, pero nada más.

¿En qué estatus van las investigaciones? Eso lo ve Bertha, yo decidí apartarme un poco de ese tema por salud mental, ya me estaba consumiendo la situación, me tenía muy angustiada, pero sé que todo va perfecto.

¿Qué piensas de todo lo que se dijo de Octavio tras su muerte? Al principio era superangustiante y estresante, fue horrible, me enojaba mucho porque hay gente que no es famosa y que en verdad es mala, que hace cosas peores, y lo que me molesta es que por el simple hecho de que estás en el foco, por hacer algo mínimo mal, lo toman como si fuera supergrave, pero ya ahorita me da igual, entendí que yo lo conocí, y los que lo conocimos sabemos realmente quién era, cómo era, y las personas pueden decir misa, porque no lo conocieron. Obviamente a mí también me cayó de golpe que todo el mundo me conociera, fue superdifícil; hoy en día la gente sigue sin entender que yo no lo pedí…

Se habló mucho sobre que Octavio consumía drogas, ¿es cierto? No. De hecho, aquí en casa era como un padre de familia, hasta de repente yo pensaba: “¿En qué momento este niño de 22 años es todo un señor de familia?”. Aparte, estábamos juntos 24/7; yo creo que la única vez que nos separamos fue cuando se fue a Guadalajara a jugar futbol con algunos famosos, pero fuera de eso estuvimos juntos todos los días.

¿Nunca te percataste de que pudiera estar en malos pasos? No, para nada.

¿Cómo era su relación? Muy bonita, nos llevábamos muy bien, siempre nos estábamos riendo como tontos; obviamente había peleas como en cualquier relación, pero nos duraba poquito, la verdad es que no sabíamos estar separados.

Supimos que estuvieron a punto de casarse… Así es, había planes, ya tenía el anillo, me lo dio en junio y la boda sería en diciembre del siguiente año; todavía no veíamos nada, apenas estábamos empezando a platicar sobre los preparativos.

Sobre el caso...

El actor mexicano Octavio Ocaña, de 22 años, mejor conocido por su papel de Benito Rivers en la serie Vecinos, murió el 29 de octubre de 2021. En ese momento, la Fiscalía del Estado de México informó que el cuerpo del actor fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, que se estrelló en la autopista Chamapa-Lechería. Supuestamente había disparado accidentalmente su propia arma mientras era perseguido por policías del municipio de Cuautitlán Izcalli, que le habrían dado la orden de que detuviera el vehículo que conducía. En marzo pasado trascendió que Octavio Ocaña no se suicidó.

De acuerdo con un periódico español, “el actor fue asesinado por uno de los dos agentes municipales, Leopoldo ’N’ y Gerardo ’N’, que lo detuvieron, en un caso más de brutalidad policial de las fuerzas de seguridad mexicanas. Son las principales conclusiones que se extraen de un peritaje independiente sobre la muerte del actor encargado por sus parientes, al que ha tenido acceso El País y cuya autenticidad ha sido confirmada a este diario por el abogado de la familia, Francisco Javier Hernández Salcedo”.