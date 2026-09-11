Héctor Parra tiene NUEVO EMPRENDIMIENTO: venderá sushi en la prisión y su hija Daniela le ayudará

“Le llevo todo porque él está decidido a emprender en la comida entonces ya le llevo sus moldes, sus platos, arroz y cosas”.

Desde que ingresó a prisión, Héctor Parra no ha parado de encontrar formas de mantenerse activo en el aislamiento. De hecho, el histrión comenzó a estudiar la carrera de Derecho, con el fin de comprender mejor las leyes y enfrentar la pena que cumple tras las denuncias de su segunda hija, Alexa.

Pero Parra no sólo quiere mantener la mente ocupada, también busca generar ingresos, por lo que echó a andar un nuevo negocio y venderá comida, al igual que su hija Daniela.

Y es que la joven, quien recientemente participó en el reality de TV Azteca, ‘MasterChef 24/7’, se puso a vender tamales y parte del dinero que recauda va para que Héctor cubra sus necesidades en la cárcel.

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Sin embargo, es la porpia Daniela quien dio a conocer en un video que compartió en su cuenta de Instagram, que su papá quiere vender sushi.

“Ya tenemos toda la despensa… le llevo todo porque él está decidido a emprender en la comida entonces ya le llevo sus moldes, sus platos, arroz y cosas porque quiere emprender en la vida del sushi”, reveló la joven.

Aunque la también exparticipante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ no dio más detalles ni grabó a Héctor preparando sushi, lo cierto es que volverá a involucrarse para apoyar a su papá y lo hará de la mano de su pareja, Diego Hofster.

Cabe recordar que mientras Daniela estuvo en ‘MasterChef 24/7’, el propio Diego era quien visitaba al actor, le llevaba despensa y dinero, mientras la joven trabajaba en la televisión.

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Otra cosa que llamó la atención es que Héctor no quiso continuar con el emprendimiento de los ‘Tamalitos Chidos’ y optó por la comida japonesa.