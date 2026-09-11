Presentador de noticias sufre parálisis facial EN VIVO: “Tu ojo derecho no parpadea igual”

“Mi rostro no está reaccionando realmente como lo hace normalmente”.

Un conductor de noticias envió un mensaje para tranquilizar a los espectadores de un canal de televisión luego de haber sufrido una emergencia médica en plena transmisión.

Iskhandar Razak, quien trabaja para la Australian Broadcasting Corporation (ABC) encendió las alertas tras presentar un informe el pasado 6 de septiembre, ya que un lado de su rostro parecía estar paralizado.

Razak también presentó el segmento del estado del tiempo en el canal y, cuando compartió un fragmento de la emisión en Instagram, sus seguidores de inmediato notaron algo preocupante y se lo hicieron saber.

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“Estoy preocupado por tu ojo. Tu ojo derecho no parpadea igual que el otro, ¿está todo bien?”, comentó uno de los usuarios.

Ante lo ocurrido, el presentador decidió colgar otro video en donde explica qué le pasó:

“Buenas noticias: no es un derrame cerebral, pero, como pueden ver, mi rostro no está reaccionando realmente como lo hace normalmente”, indicó. Al tiempo, específico que tenía cierta parálisis en un lado de la cara.

Luego de agradecer a todos los que se preocuparon y se pusieron en contacto con el comunicador, así como a los médicos del Hospital Alfred de Melbourne, mencionó que su condición no es “demasiado grave” y que no presentaba “nuevos problemas neurológicos”.

Iskhandar dijo que padece parálisis de Bell y una inflamación del nervio del oído, lo que hacía que un lado de su rostro reaccionara con mayor lentitud de lo habitual. Añadió que, en algunas ocasiones, había conseguido “forzar” el cierre de su ojo mientras trabajaba frente a las cámaras, pero que algunos espectadores “muy atentos” habían notado la parálisis. Por este motivo, decidió tomarse unos días de descanso para recuperarse.

“Con suerte, esto se solucionará por sí solo con medicamentos y tratamiento en unas pocas semanas como máximo”, añadió. Y, con un toque de humor, comentó: “si me ven por las calles con un parche en el ojo, ya saben por qué”.

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¿Qué es la parálisis de Bell?

Especialistas en la salud indican que suele ser una afección temporal que ocasiona una debilidad repentina de los músculos de un lado de la cara. Esto puede hacer que la mitad del rostro parezca caída, que la sonrisa se incline hacia un lado y que la persona tenga dificultad para cerramiento el ojo del lado afectado.