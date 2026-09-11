Carín León canceló concierto en Sphere de Las Vegas: ¿Por qué no llegó a su propio show?

La noche del 10 de septiembre, Carín León le quedó mal a sus fans. Ya estaban en sus butacas del espectacular Sphere de Las Vegas, pero de último minuto anunciaron la cancelación del concierto.

Gustavo Adolfo Infante estaba en el lugar. Ahí reportó mediante un video donde se alcanzaron a escuchar las rechiflas del público, que gritaba “Cu...lero” a Carín León.

El periodista anotó: "(Carín) Estaba en Hermosillo. Quiso rentar otro avión, según mis fuentes. El otro avión falló. Lo están pasando para el 15 de septiembre de 2027".

#ÚltimaHora | Posponen concierto de Carín León en la Esfera en Las Vegas. Se anunció en redes sociales que el cantautor mexicano tuvo un problema de transporte imprevisto para su traslado y que el show será reprogramado para el 15 de septiembre de 2027. #EnPunto con… pic.twitter.com/gclujyhOAO — NMás (@nmas) September 11, 2026

Ricardo Manjarrez reportó para Ventaneando desde Las Vegas. “El asunto es que el público está muy enojado porque pagaron aviones, hoteles, boletos, y Carín se lavó las manos”.

Wow ! #CarinLeon poniéndonos en ridículo en #LasVegas demostrando su poco profesionalismo . 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/YlFUDMX0TC — marco meza (@marcomeza) September 11, 2026

¿Cuál fue la versión de Carín León?

En redes sociales, Carín León publicó un comunicado donde explicó:

“Por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”.

“Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos tratan de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto mi gente”, escribió el cantante.

Carín León cancela el show de este 10 de septiembre en Las Vegas.

El cantante intentó llegar a Las Vegas pero los dos aviones en los que intentó trasladarse no estaban en condiciones para el vuelo. pic.twitter.com/aFcmKIMSKA — MONICA CASTANEDA (@mocastaneda) September 11, 2026

“Con la cara de vergüenza”, dijo Carín León en un video donde dio la cara, en el que admitió la falta de compromiso que afectó a sus fans.

Como parte de las reacciones en redes sociales, no faltaron mensajes en contra del cantante, a quienes tachan de “Famoso”, mas no de “profesional”.