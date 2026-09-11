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Tristán, el hijo de Yahir, asegura que puede reconocer que Gala FUMA CRISTAL y no mar1hu4na como dice

El joven reaccionó a los ataques de la exhabitante de ‘La Casa De Los Famosos’ a su padre y habló sobre su aparente consumo de drogas.

Septiembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Tristán, hijo de Yahir, defiende a su papá de los señalamientos de Gala tras su salida de LCDLF.

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“A ti te sacaron porque traías una malilla tremenda, mi amor”.

Ante la salida de Gala Montes de ‘La Casa De Los Famosos México’, en donde permaneció tan sólo dos días, la actriz se dio el tiempo para dar su versión sobre lo ocurrido. Sin embargo, entre sus dichos decidió atacar a Yahir.

Esto ocasionó que de inmediato saliera Tristán, el hijo del cantante sonorense, para defender a su padre.

Y es que Gala le reclamó a Yahir que ella no se había comido o desaparecido los seis paquetes de jamón faltantes en el reality. Aclaró que únicamente había comido alrededor de tres rebanadas. Y también le echó en cara la cantidad de huevos que consume y que han sido tema de debate al interior de la emisión.

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“Si le tiras a mi jefe y me dices ‘se come seis huevos’, se come seis huevos. Ve su pinch* masa muscular, mija. Ve su disciplina”, subrayó Tristán.

Al tiempo, el joven destacó las cualidades de su padre: “Es el más preparado, el más de valores, el de familia, el que vino a cambiar esto”.

Sin embargo, el mensaje del hijo del intérprete de ‘Alucinado’ fue más allá de defender la alimentación, y por su desafortunada experiencia en el mundo de las drogas, asegura que puede reconocer lo que enfrenta Gala y no reconoce.

Tristán afirmó que, desde su perspectiva, Gala “anda en drogas, probablemente en cristal”.

Y luego atajó: “Tú eres una niña pepenche (que vive a expensas de otra), maleducada y malcriada que no acepta que se droga. Y ese es el primer paso”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Además, Tristán relacionó la salida de Gala del reality con un supuesto episodio de malestar, al asegurar:

“A ti te sacaron porque traías una malilla (síndrome de abstinencia) tremenda, mi amor”, concluyó.

Finalmente, el joven le recomendó ingresar a AA para recuperarse y le ofreció su apoyo.

Gala Montes Yahir Tristán La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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