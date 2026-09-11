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Aldo de Nigris vivió su propio Baby Reno: una fan lo acorraló y tuvo que huir con ayuda de la policía

El influencer cuenta que incluso tuvo que comprar un boleto de avión a Monterrey a escondidas para librarse de ella

Septiembre 11, 2026
aldo de nigris (1).jpg

Aldo de Nigris

Instagram

Alexis Ayala y Adrián Di Monte no pueden creer lo que le pasó a Aldo de Nigris.

El ganador de La Casa de los Famosos en 2025 les contó una historia que tiene muchas similitudes con el caso de Richard Gadd, el comediante que fue acosado por una fan y cuya historia retrató en la serie de televisión Baby Reno.
En esa serie, Gadd vive durante años una serie el acoso de esta mujer de la cual no puede librarse a pesar de que incluso llega a cometer algunos delitos en su contra.

En el caso de Aldo de Nigris, su experiencia comenzó cuando fue contactado por una mujer que le ofreció llevarlo a Estados Unidos de gira para hacer presentaciones en eventos de promoción y entrevistas en programas de televisión.

“Yo estuve yendo casi un mes, y la chava que me llevó no permitía que nadie de mi equipo viajara conmigo”, contó Aldo durante una transmisión en vivo que compartió con Alexis, Adrián, Olivia Collins y Mar Contreras.

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El acoso a Aldo de Nigris

Llegó un momento en que la mujer se convirtió en la única persona que viajaba con él a Estados Unidos y no le permitía viajar a otro lugar que no fueran los que ella le indicaba.
Aldo lo cuenta con cierto humor pero también reconociendo la gravedad del caso.

“Parecía una película de terror. Me escapé: compré un vuelo y de ahí me fui con un primo”, cuenta.

El influencer no dio detalles de la experiencia pero se entiende que en un momento se dio cuenta de que la mujer era una estafadora ya que nunca le pagó por las presentaciones que hacía en Estados Unidos.

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Y para librarse del acoso, tuvo que armar una estrategia: compró a escondidas un viaje a Monterrey y pidió la ayuda de la policía.

“Frente a la policía yo estaba actuando que todo estaba bien cuando la chava estaba junto a mí, era de película”, dice Aldo.

Efectivamente, no solamente tiene paralelismo con la serie de Baby Reno, también con la película “Miseria”, donde Kathy Bates interpreta a la fan de un escritor al que encierra en su casa y lo encadena para obligarlo a que reviva a su personaje favorito.

Aldo se escapó de su fan-acosadora viajando a escondidas a Monterrey... ¡donde lo estaba esperando!

“Cuando llegue al aeropuerto ahí estaba. Pero finalmente me fui con mi primo y le pedí ayuda a mi equipo para que ella ya no se me acercara”.

Aldo lo recuerda hoy como una anécdota divertida de la cual, sin embargo, no puede dar muchos detalles por temas legales.

Aldo de Nigris
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