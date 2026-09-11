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Kenny Avilés acusa a Silvia Pinal de ser una madre desnaturalizada: “Es la verdad, no te hagas”

La cantante de Kenny y los Eléctrico es guía y amiga de Alejandra Guzmán

Septiembre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
kenny alejandra guzman silvia pinal.jpg

Kenny Avilés y Alejandra Guzmán y Silvia Pinal

Instagram / Getty Images

Kenny Avilés levanta la mirada y alza los brazos como si le hablara directamente al espíritu de Silvia Pinal.

La cantante dijo en tono contundente: “Es la verdad, no te hagas”.
El motivo del arrebato de Kenny fue Alejandra Guzmán, a quien recuerda como una de sus pupilas más avanzadas.
“Ella comenzó conmigo, era mi corista pero tuve que despedirla porque mi pareja quería acostarse con ella”.
Esta historia fue ampliamente contada en la bioserie de Alejandra Guzmán, en donde efectivamente las cantantes establecen una relación de maestra y discípula.
Ahí se narran varios momentos en los que el hombre que entonces era pareja de Kenny intenta obligara a La Guzmán a tener una relación.
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¿Qué dijo Kenny de Silvia Pinal?

En esa misma bioserie se retrata un aspecto poco idílico de la vida de Alejandra: el vínculo con su madre Silvia Pinal.
Lo que se ve en ese programa es que Guzmán reclamaba constantemente que su madre la tenía “abandonada” ya que no tenía tiempo para ella por sus muchos trabajos.
La Guzmán y La Pinal tuvieron muchos enfrentamientos derivados de asuntos tan banales como que Alejandra quería dedicarse la música y tan graves como el descubrimiento de que había comenzado a consumir drogas desde muy joven.

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Pero ahora Kenny Avilés lanza una fuerte acusación:

“La mamá no la quería, Silvia es la verdad, no te hagas... decía que era irreverente y drogadicta”

Aunque efectivamente en la bioserie se retrata una relación complicada, siempre se hace, a diferencia de la narración de Kenny, como una historia que termina en amor y reconciliación.

Kenny Avilés silvia pinal La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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