Kenny Avilés acusa a Silvia Pinal de ser una madre desnaturalizada: “Es la verdad, no te hagas”

Kenny Avilés levanta la mirada y alza los brazos como si le hablara directamente al espíritu de Silvia Pinal.

La cantante dijo en tono contundente: “Es la verdad, no te hagas”.

El motivo del arrebato de Kenny fue Alejandra Guzmán, a quien recuerda como una de sus pupilas más avanzadas.

“Ella comenzó conmigo, era mi corista pero tuve que despedirla porque mi pareja quería acostarse con ella”.

Esta historia fue ampliamente contada en la bioserie de Alejandra Guzmán, en donde efectivamente las cantantes establecen una relación de maestra y discípula.

Ahí se narran varios momentos en los que el hombre que entonces era pareja de Kenny intenta obligara a La Guzmán a tener una relación.

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¿Qué dijo Kenny de Silvia Pinal?

En esa misma bioserie se retrata un aspecto poco idílico de la vida de Alejandra: el vínculo con su madre Silvia Pinal.

Lo que se ve en ese programa es que Guzmán reclamaba constantemente que su madre la tenía “abandonada” ya que no tenía tiempo para ella por sus muchos trabajos.

La Guzmán y La Pinal tuvieron muchos enfrentamientos derivados de asuntos tan banales como que Alejandra quería dedicarse la música y tan graves como el descubrimiento de que había comenzado a consumir drogas desde muy joven.

Pero ahora Kenny Avilés lanza una fuerte acusación:

“La mamá no la quería, Silvia es la verdad, no te hagas... decía que era irreverente y drogadicta”

🚨 ¡JESÚS BENDITO! 😱🔥 Fuertes, pero ¡fuertes! declaraciones las que hizo Kenny Avilés sobre los inicios de Alejandra Guzmán en su carrera. 🎤💥



Esto sí va a dar mucho de qué hablar… 👀🍿 Porque ahora sí, parece que Kenny ¡se va a echar a todos encima! 😳💣



¡Vean nada más lo… pic.twitter.com/Vpw4EoRk1V — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 10, 2026

Aunque efectivamente en la bioserie se retrata una relación complicada, siempre se hace, a diferencia de la narración de Kenny, como una historia que termina en amor y reconciliación.

