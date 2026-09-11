Medios argentinos exhiben mentiras que Flor Vigna dijo en La Casa de los Famosos

Flor Vigna es conocida en su país natal Argentina por haber participado y ganado varios realities.

La influencer, además, tiene una trayectoria como boxeadora amateur de exhibición en las funciones que se organizan para peleas entre famosos y celebridades.

En México, su nombre comenzó a sonar hace un año, cuando peleó contra Alana Flores en una de esas funciones de exhibición. Flor ganó y la popularidad de ese triunfo la llevó a La Casa de los Famosos México, donde estuvo durante cinco semanas.

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¿Qué dijeron de Flor Vigna en Argentina?

La noticia de su participación en el reality show de TelevisaUnivision llegó a Argentina, donde detectaron que Flor hizo algunas declaraciones que no corresponden con los hechos.

El caso más evidente es el de Candelaria Ruggeri, a quien acusó de haberse “metido en la cama” del novio de Flor durante un viaje a Estados Unidos.

La propia Candelaria, hija del campeón mundial Óscar Ruggeri, apareció públicamente en redes sociales para negar esa acusación.

“Jamás me metería en la cama de un hombre casado o con novia. Todo lo que se dice es mentira”, aseguró en un video publicado en sus historias de Instagram

En el programa América TV, se recopilaron algunas de las frases más polémicas y criticables de Flor durante La Casa de los Famosos. La más evidente fue una en la dijo: “Soy un poquito autista”.

Flor te fuiste jajajajajajajajaja

No mamen ni los Argentinos la quieren. Cómo piden que la queramos nosotros o Janet o Arantza 🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/sMudC1YUMt — YaelyComeTacos🌮🇲🇽❤️ (@gygy24s) September 9, 2026

La declaración fue considerada “poco seria” ya que, en efecto, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que no se mide bajo esos parámetros, sino que cada persona presenta un patrón único, conocido como espectro autista.