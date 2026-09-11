Alejandra Ley le PIDE MATRIMONIO a su novia Myriam Bravo y así anuncian que se casan

“¡Te Amo, dijo que sí!”.

La actriz Alejandra Ley sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que le pidió matrimonio a su novia Myriam Bravo, con quien ha mantenido una relación desde hace más de un año. La noticia se confirmó con un video publicado en redes sociales.

La pareja mostró el instante posterior a la propuesta, además del anillo que le colocó Ley a Bravo.

En las imágenes, Myriam aparece sentada frente a una mesa mientras levanta su mano para mostrar la joya. Sobre el clip puede leerse: “Dijo que sí…”.

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“¡Te Amo, dijo que sí!”, se escucha decir a Alejandra durante la grabación. Luego, acompañó la publicación con otro mensaje: “Te amo, futura esposa”.

La pareja no reveló más detalles de su próxima boda, todo se centró en la emoción del momento.

El anuncio de su boda sorprendió a todos, pues apenas en marzo, Ale contaba a la prensa que ya sumaba un año de noviazgo con Myriam y confirmó que ya vivían juntas, sin embargo descartaban formalizar su relación.

Ambas expresaban que ya se consideraban una familia y que compartir sus vidas ya representaba un compromiso.

La relación también se extendió al terreno profesional. Alejandra y Myriam trabajaron juntas en un taller durante el ‘Festival Internacional de Cine de Morelia’ y actualmente desarrollan proyectos mediante ‘Calcetín con Par Producciones’, casa productora creada por ambas.

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Bravo cuenta además con trayectoria reconocida en el cine mexicano. Participó como actriz y productora en ‘Valentina o la serenidad’, cinta dirigida por Ángeles Cruz, y recibió una nominación al ‘Premio Ariel 2024’ en Coactuación Femenina por ese trabajo.