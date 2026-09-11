Participante de ‘La Granja VIP’ destapa que fue secuestrada por una SECTA JAPONESA en México

“Yo apliqué pensando que era un servicio social para mi beca de lingüística. No sabía que me iban a encerrar en el Ajusco”.

Tremendo testimonio se destapó durante una charla al interior de ‘La Granja VIP’. Los dichos de la integrante del reality dejó atónitos a sus compañeros al relatar una de las experiencias más aterradoras de su juventud.

Y es mencionó que fue secuestrada por una secta japonesa que estaba ubicada en una zona del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México.

Todo comenzó como una oportunidad para cumplir con requisitos académicos. Requería liberar horas de su servicio social para aplicar a una beca en la carrera de lingüística. Atraída por una falsa fachada escolar, se inscribió al lugar sin imaginar las verdaderas intenciones del grupo.

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“Yo apliqué pensando que era un servicio social para mi beca de lingüística. No sabía que me iban a encerrar en el Ajusco”, contó con nerviosismo ante las cámaras.

Luego, compartió que al estar concentrada en un compromiso musical, omitió investigar a fondo el perfil de la organización.

Entonces, cuando llegó el momento de ingresar al inmueble, todo cambió. Aquella “escuela” operaba bajo dinámicas de culto escondido en torno a un líder de origen japonés del que no mencionó su nombre. Y agregó que en la rutina diaria se debían hacer rituales de adoctrinamiento colectivo.

“Estuve en una secta Japonesa, el fundador era japonés, no sé si sigue vivo. Era una escuela que adoraba a este señor, daban clases. Ponían una bocina y todos en círculo agarrados de la mano y repitiendo el audio, lo que dice el audio en español o diferentes idiomas que no entendían. “Bendito sea nuestro fundador de no sé qué, de no sé dónde”, me sentía horrible ahí”, relató.

También desveló que los participantes estaban en contra de su voluntad y sin posibilidad de salir, todo bajo un supuesto programa de desarrollo. La cantante admitió que durante todo ese tiempo se sintió como secuestrada.

En la “institución”, a las familias de los niños inscritos les cobraban cuotas elevadas, mientras que a los colaboradores jóvenes no les pagaban, sólo les ofrecían hospedaje a cambio de su trabajo.

“A las familias que inscribían a sus niños les cobraban. A los trabajadores no nos pagaban, sólo el hospedaje. Parecía una red de tráfico de personas, mi primera impresión fue esa; ya después dije que a lo mejor no, pero parece, no me gustaba, se me hacía muy sospechoso. Ahora soy una coreaniña libre”.

La secta en donde estuvo involucrada buscaba tener información del pasado de la famosa.

“Subían entrevistas muy personales, me hacían preguntas muy personales de mi pasado. Todavía no me dedicaba de lleno a mi proyecto. Yo decía cosas que eran equis porque pensé que nadie lo iba a ver, hasta que empezaron a publicarlo. Temía por mí, por mi familia, por mi seguridad personal”.

¿Quién es la famosa de ‘La Granja VIP’ que fue secuestrada por una secta japonesa?

Se trata de Abigail Pak, mejor conocida como ‘La Coreañera’. Es una música estadounidense con raíces coreanas que se hizo famosa en México por tocar cumbia y música norteña con acordeón.

¿Y cómo logró escapar ‘La Coreañera’ de la secta japonesa?

El culto donde estaba contra su libertad se negó a permitirle cumplir con sus compromisos profesionales en Puebla y, según contó, la agresividad de los líderes llegó a un punto insostenible. El punto de quiebre llegó gracias a una de las socias del programa, quien pudo distanciarse del esquema y decidió rescatarla.

“Una socia que inscribió a su hija al programa, pero ya no estaba ahí, pasó por mí un día en su carro. Me subí y me dijo que era normal, que podía hacer lo que quería. Ya podía respirar, ya me sentía así, secuestrada”, recordó aliviada.

Finalmente, tras abandonar el lugar, los líderes intentaron contactarla por redes sociales para reclamarle por su salida, sin embargo ella ya estaba fuerte y los bloqueó definitivamente.

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Actualmente, la influencer comparte su casa con la mujer que la ayudó a dejar la secta donde la tenían secuestrada.